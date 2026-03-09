Rezept - Rüebli-Suppe mit Kokosmilch und Thai-Currypaste

Die Rüebli-Suppe mit thailändischer Note ist äusserst einfach in der Zubereitung. Sie müssen nicht mal die Rüebli schälen. Und: die Suppe lässt sich perfekt in grosser Menge zubereiten, sodass Sie nur einmal kochen, aber dann zweimal geniessen können.