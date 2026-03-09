Rezept Rüebli-Suppe mit Kokosmilch und Thai-Currypaste

Rezept für Rüebli-Suppe «Thai-Style»
Zutaten für 4 Personen
- 1 EL Bratbutter
- 1 grosse Zwiebel, fein gehackt
- 1 kg Rüebli, ungeschält in feine «Redli» geschnitten
- 2-3 EL rote Thai-Currypaste
- 1 EL Zucker
- Bouillon (so viel, dass die Bouillon eine Handbreit über den Rüebli steht)
- 2.5 dl Kokos-Milch
- Saft einer halben Zitrone
- Salz und Pfeffer aus der Mühle
Zubereitung
- Die Bratbutter erhitzen und auf kleiner Flamme die Zwiebel anschwitzen. Sie soll dabei weich und glasig werden, darf aber Farbe annehmen.
- Rüebli, Currypaste und Zucker beigeben und kurz mitdünsten. Mit Bouillon ablöschen und mit geschlossenem Deckel köcheln lassen, bis die Rüebli ganz weich sind.
- Die Suppe mit einem Handmixer (oder im Mixer) fein pürieren und Kokosmilch und Zitronensaft dazugeben.
- Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Allenfalls noch etwas Bouillon oder Wasser zugeben, bis die Suppe die gewünschte Konsistenz hat.