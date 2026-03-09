 Zum Inhalt springen

Rezept Rüebli-Suppe mit Kokosmilch und Thai-Currypaste

Die Rüebli-Suppe mit thailändischer Note ist äusserst einfach in der Zubereitung. Sie müssen nicht mal die Rüebli schälen. Und: die Suppe lässt sich perfekt in grosser Menge zubereiten, sodass Sie nur einmal kochen, aber dann zweimal geniessen können.

09.03.2026, 11:52

Rezept für Rüebli-Suppe «Thai-Style»

Zutaten für 4 Personen

  • 1 EL Bratbutter
  • 1 grosse Zwiebel, fein gehackt
  • 1 kg Rüebli, ungeschält in feine «Redli» geschnitten
  • 2-3 EL rote Thai-Currypaste
  • 1 EL Zucker
  • Bouillon (so viel, dass die Bouillon eine Handbreit über den Rüebli steht)
  • 2.5 dl Kokos-Milch
  • Saft einer halben Zitrone
  • Salz und Pfeffer aus der Mühle

 Zubereitung

  1. Die Bratbutter erhitzen und auf kleiner Flamme die Zwiebel anschwitzen. Sie soll dabei weich und glasig werden, darf aber Farbe annehmen.
  2. Rüebli, Currypaste und Zucker beigeben und kurz mitdünsten. Mit Bouillon ablöschen und mit geschlossenem Deckel köcheln lassen, bis die Rüebli ganz weich sind.
  3. Die Suppe mit einem Handmixer (oder im Mixer) fein pürieren und Kokosmilch und Zitronensaft dazugeben.
  4. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Allenfalls noch etwas Bouillon oder Wasser zugeben, bis die Suppe die gewünschte Konsistenz hat.
Rüebli-Suppe mit Kokosmilch und Thai-Currypaste

Rezept als PDF herunterladen

A point vom 15.04.2020 11:40 Uhr

