Rezept Randensuppe mit Ingwer und Kokosmilch

Das Erdige der Rande, die Schärfe des Ingwers und die Süsse der Kokosmilch machen die Suppe aus dem «Suppenkochbuch» von Tine Giacobbo und Katahrina Sinniger zu einer der liebsten Wintersuppen von SRF 1- Foodredaktorin Maja Brunner.

11.02.2026, 10:57

Zutaten (für 4-6 Portionen)

  • 100 g Bratbutter
  • 50 g Ingwer, gerieben oder ganz fein gehackt
  • 1 Zwiebel, fein gehackt
  • 1.2 kg rohe Rande, geschält und in kleinere Würfel geschnitten
  • 5 dl Kokosmilch
  • Salz und schwarzer Pfeffer aus der Mühle
  • Limettensaft und Fischsauce zum Abschmecken*
  • Sprossen* oder Kokosflocken für Deko

Zubereitung

  1. Zwiebel, Ingwer und Randenwürfel in Bratbutter dünsten.
  2. 2.5 dl Wasser dazugeben. Während ca. 30 Min. garen, bis die Randenwürfel ganz weich sind.
  3. Anschliessend pürieren. Kokosmilch dazugeben und die Suppe *(abweichend vom Originalrezept) nach Belieben allenfalls noch mit etwas Wasser bis zur gewünschten Konsistenz verlängern.
  4. Mit Salz und Pfeffer und *(abweichend vom Originalrezept) mit Limettensaft und ein paar Spritzern Fischsauce abschmecken.
  5. Vor dem Servieren mit Kokosflocken bestreuen oder *(abweichend vom Originalrezept) als Deko etwas Sprossen auf die Suppe geben.

Originalrezept: aus «Suppenkochbuch», Tine Giacobbo und Katharina Sinniger, Echtzeit Verlag

Radio SRF 1, «A point» vom 03.01.2025 ; 

