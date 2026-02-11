Rezept - Randensuppe mit Ingwer und Kokosmilch

Das Erdige der Rande, die Schärfe des Ingwers und die Süsse der Kokosmilch machen die Suppe aus dem «Suppenkochbuch» von Tine Giacobbo und Katahrina Sinniger zu einer der liebsten Wintersuppen von SRF 1- Foodredaktorin Maja Brunner.