Rezept für Randensuppe mit Ingwer und Kokosmilch
Zutaten (für 4-6 Portionen)
- 100 g Bratbutter
- 50 g Ingwer, gerieben oder ganz fein gehackt
- 1 Zwiebel, fein gehackt
- 1.2 kg rohe Rande, geschält und in kleinere Würfel geschnitten
- 5 dl Kokosmilch
- Salz und schwarzer Pfeffer aus der Mühle
- Limettensaft und Fischsauce zum Abschmecken*
- Sprossen* oder Kokosflocken für Deko
Zubereitung
- Zwiebel, Ingwer und Randenwürfel in Bratbutter dünsten.
- 2.5 dl Wasser dazugeben. Während ca. 30 Min. garen, bis die Randenwürfel ganz weich sind.
- Anschliessend pürieren. Kokosmilch dazugeben und die Suppe *(abweichend vom Originalrezept) nach Belieben allenfalls noch mit etwas Wasser bis zur gewünschten Konsistenz verlängern.
- Mit Salz und Pfeffer und *(abweichend vom Originalrezept) mit Limettensaft und ein paar Spritzern Fischsauce abschmecken.
- Vor dem Servieren mit Kokosflocken bestreuen oder *(abweichend vom Originalrezept) als Deko etwas Sprossen auf die Suppe geben.
Originalrezept: aus «Suppenkochbuch», Tine Giacobbo und Katharina Sinniger, Echtzeit Verlag