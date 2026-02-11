Rezept Süsskartoffelsuppe mit Kokosmilch

Rezept für Suppe aus im Ofen gebackenen Süsskartoffeln mit Kokosmilch
Zutaten (4-6 Personen)
- 1 kg Süsskartoffeln, geschält und in grobe Stücke geschnitten
- 3 dl Kokosmilch
- 1 dl Kokosmilch, als Topping
- 7 dl Bouillon
- 1 Zitronengras-Stängel, halbiert und gequetscht
- 4 Kaffirlimetten-Blätter
- 1 daumengrosses Stück frischer Ingwer
- nach Belieben Chili-Flocken
- Salz
- wenig Olivenöl
Zubereitung
- Den Ofen auf knapp 200 Grad vorheizen. Die Süsskartoffelstücke in wenig Olivenöl wenden und auf ein mit einem Backtrennpapier belegtes Blech geben.
- Die Süsskartoffel-Stücke salzen und das Blech für etwa 50 Min. in den vorgeheizten Ofen schieben.
- So lange backen, bis die Süsskartoffel-Stücke ganz weich sind. Die Süsskartoffeln dürfen beim Backen auch leicht Farbe annehmen.
- In der Zwischenzeit die Kokosmilch mit der Bouillon, dem Zitronengras-Stängel, dem Ingwer und den Kaffirlimetten-Blättern kurz aufkochen und etwas ziehen lassen.
- Zitronengras, Ingwer und Kaffirlimetten-Blätter aus der Flüssigkeit heben und die gebackenen Süsskartoffel-Stücke zugeben.
- Alles zusammen mit dem Stabmixer fein pürieren.
- Allenfalls noch etwas Bouillon oder Wasser zugeben, bis die Suppe die richtige Konsistenz hat.
- Die Suppe nochmals aufkochen und dann in Teller oder Schalen schöpfen. Wenig Kokosmilch auf die Suppe geben und nach Belieben mit Chili-Flocken bestreuen.