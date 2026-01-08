 Zum Inhalt springen

Rezept Sardinen mit Kapern und Stangensellerie

Sardinen aus der Dose gelten in Portugal als Spezialität. Garniert mit Stangensellerie, Kapern und Zwiebelringen schmecken sie besonders gut.

08.01.2026, 12:02

Zutaten (für 4 Personen)

  • 2 Dosen Sardinen (in Öl eingelegt)
  • 1 EL Kapern
  • 2-3 EL Olivenöl extravergine
  • 1 EL Zitronensaft
  • 2 Stängel Stangensellerie
  • 1 Frühlingszwiebel (samt grünem Stängel)

Zubereitung

  1. Die Sardinen aus der Dose nehmen, abtropfen lassen, längs halbieren und das Rückgrat entfernen.
  2. Die Filets in mundgerechte Stücke schneiden. Auf eine Servierplatte verteilen, mit Olivenöl und Zitronensaft beträufeln.
  3. Mit Zwiebelringen, fein geschnittenem Stangensellerie, den Kapern und dem fein geschnittenen grünen Stängel der Frühlingszwiebel garnieren.

Tipp: Mit frischem Brot servieren.

Rezept als PDF herunterladen

Aus A point vom 16.05.2017 11:40 Uhr

