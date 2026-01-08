Rezept Sardinen mit Kapern und Stangensellerie

Rezept für Sardinen mit Kapern und Stangensellerie
Zutaten (für 4 Personen)
- 2 Dosen Sardinen (in Öl eingelegt)
- 1 EL Kapern
- 2-3 EL Olivenöl extravergine
- 1 EL Zitronensaft
- 2 Stängel Stangensellerie
- 1 Frühlingszwiebel (samt grünem Stängel)
Zubereitung
- Die Sardinen aus der Dose nehmen, abtropfen lassen, längs halbieren und das Rückgrat entfernen.
- Die Filets in mundgerechte Stücke schneiden. Auf eine Servierplatte verteilen, mit Olivenöl und Zitronensaft beträufeln.
- Mit Zwiebelringen, fein geschnittenem Stangensellerie, den Kapern und dem fein geschnittenen grünen Stängel der Frühlingszwiebel garnieren.
Tipp: Mit frischem Brot servieren.