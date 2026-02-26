Rezept Schweinsragout mit Äpfeln und Karotten

Rezept für Schweinsragout mit Äpfeln und Karotten
Zutaten für 4 Personen, Zubereitungszeit: 80 Minuten
Zutaten
- 2 grosse Zwiebeln, geschält, geviertelt und in Scheiben geschnitten
- 4 EL Olivenöl
- 2 Karotten, grob in Scheiben geschnitten
- 700 g Schweineragout*, in Würfel geschnitten
- Salz
- Pfeffer
- 300 ml Cidre oder saurer Most
- 1 TL grober Senf
- 3 Zweige frischer Thymian
- 3 Lorbeerblätter
- 1 Apfel, in Stücke geschnitten
* alternativ Tofu, gewürfelt (bei Variante Tofu noch mit Miso würzen)
Zubereitung
- Den Ofen auf 160 Grad vorheizen.
- Zwiebeln mit 2 EL Olivenöl gut andünsten. Dann die Karotten hinzufügen und mitbraten. Hitze reduzieren und unter Rühren glasig dünsten.
- Inzwischen 2 EL Öl in einem Schmortopf bei mittlerer bis hoher Hitze erwärmen. Fleisch portionenweise anbraten und mit Salz und Pfeffer würzen. Wenn das Fleisch fertig angebraten ist, mit Cidre ablöschen und den Bratsatz vom Pfannenboden lösen.
- Senf, Thymian, Lorbeerblätter und das Gemüse dazugeben. So viel Wasser zugiessen, dass Fleisch und Gemüse gerade bedeckt sind, zum Köcheln bringen und dann in den Ofen stellen. Ca. 1 Stunde schmoren, bis das Fleisch zart ist.
- Etwa 10–20 Minuten vor Schluss den Apfel dazugeben, je nachdem, wie weich man die Stücke gerne hat. Nach Geschmack würzen und servieren.
- Passt gut zu Kartoffelstock, Spätzli oder Pasta.