Rezept Spaghetti mit Mönchsbart und Tomaten

Pasta an einer Sauce mit Mönchsbart und Tomaten ist ein einfaches, schnell zubereitetes und herrliches Gericht. En Guete.

04.03.2026, 15:26

Zutaten für 4 Personen

  • 1/2 Bund frischer Mönchsbart
  • 350g Cherry-Tomaten oder grosse Tomaten, kleingeschnitten
  • 450g Spaghetti
  • 1/2 Zwiebel, fein gehackt
  • 1 Knoblauchzehe, längs halbiert
  • Salz und Pfeffer zum Würzen
  • Olivenöl

 Zubereitung

  1. Den Mönchsbart gründlich waschen und die Wurzeln und unschöne Teile wegschneiden. In eine flache Schale mit kaltem Wasser legen und ca. 30 Minuten ruhen lassen. Die Blätter werden so wieder etwas knackiger.
  2. In einer Bratpfanne die Zwiebeln und den Knoblauch in Olivenöl andünsten, die Tomaten dazugeben und auf sehr niedriger Hitze köcheln.
  3. Wasser in einem grossen Topf zum Kochen bringen, salzen und die Spaghetti darin «al dente» kochen.
  4. Die Knoblauchzehen-Hälften aus der Tomaten-Sauce nehmen und 3 bis 4 Esslöffel vom Spaghetti-Kochwasser in die Sauce löffeln und den Mönchsbart hinzugeben. 1-2 Minuten köcheln lassen.
  5. Zum Schluss die Spaghetti in die Pfanne geben und alles gut untereinander mischen oder schwenken.
