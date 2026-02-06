Rezept für Steckrübengratin mit Bodenkohlrabi und Bröseln
Zutaten
- 800 g Steckrüben
- 1 Zwiebel
- 2 dl Rahm
- 2 dl Gemüsebrühe
- Salz
- Pfeffer
- 60 g Butter
- 60 g Paniermehl
- 2 MS Chilipulver (oder nach Belieben)
- 1 Bio-Zitrone, Abrieb
- 50 g Bergkäse, gerieben
Zubereitung
- Die Bodenkohlrabi gut schälen und in feinste Scheiben (ca 2mm dick) schneiden.
- Die Zwiebel in Scheiben schneiden.
- Die Zwiebel mit wenig Butter andünsten.
- Dann das Gemüse mit Rahm und Bouillon dazugeben, mit Salz und Pfeffer würzen und 10 Minuten bei kleiner Hitze etwas köcheln, dabei einige Male wenden.
- Gratinform ausbuttern und das vorgekochte Gemüse darin verteilen.
- Das Paniermehl mit Chilipulver, Zitronenabrieb und Bergkäse mischen und auf dem Gratin verteilen. Restliche Butter in Flocken darüber verteilen.
- Bei 180 Grad rund 40 Minuten im Ofen backen, bis das Gemüse gar ist und sich oben eine schöne Kruste gebildet hat.