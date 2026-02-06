 Zum Inhalt springen

Rezept Steckrüben-Gratin

Dieser Gratin ist kein grobschlächtiges Kohl-Gericht: Ein feiner Guss mit Rahm und eine Paniermehlkruste, verfeinert mit Käse und Zitronenabrieb.

06.02.2026, 13:32

Zutaten

  • 800 g Steckrüben
  • 1 Zwiebel
  • 2 dl Rahm
  • 2 dl Gemüsebrühe
  • Salz
  • Pfeffer
  • 60 g Butter
  • 60 g Paniermehl
  • 2 MS Chilipulver (oder nach Belieben)
  • 1 Bio-Zitrone, Abrieb
  • 50 g Bergkäse, gerieben

Zubereitung

  1. Die Bodenkohlrabi gut schälen und in feinste Scheiben (ca 2mm dick) schneiden.
  2. Die Zwiebel in Scheiben schneiden.
  3. Die Zwiebel mit wenig Butter andünsten.
  4. Dann das Gemüse mit Rahm und Bouillon dazugeben, mit Salz und Pfeffer würzen und 10 Minuten bei kleiner Hitze etwas köcheln, dabei einige Male wenden.
  5. Gratinform ausbuttern und das vorgekochte Gemüse darin verteilen.
  6. Das Paniermehl mit Chilipulver, Zitronenabrieb und Bergkäse mischen und auf dem Gratin verteilen. Restliche Butter in Flocken darüber verteilen.
  7. Bei 180 Grad rund 40 Minuten im Ofen backen, bis das Gemüse gar ist und sich oben eine schöne Kruste gebildet hat.
02.10.2024

