Rezept Udon-Nudelsuppe (Kake Udon)

Rezept für Udon-Nudelsuppe (Kake Udon)
Zutaten (für 4 Personen)
- 400 g getrocknete Udon Nudeln
- 1.2 l Instant Dashi-Brühe (nach Angaben auf der Packung aus Kombu- und Bonito-Pulver zubereitet)
- 8 EL Soja-Sauce
- 8 EL Mirin
- 6 EL Sake
- 6 Frühlingszwiebeln, mit samt dem Grün in Rädchen geschnitten
- Togarashi (Gewürz aus Chili, hellem und dunklem Sesam, Sansho, Yuzu, grünen Algen, Mohnsamen, Shiso)
Zubereitung
- Die Nudeln in ungesalzenem Wasser nach Angaben auf der Packung «al dente» kochen. Das Wasser abgiessen und die Nudeln kalt abschrecken.
- Die Nudeln auf die Schälchen verteilen.
- Das Wasser für die Brühe aufkochen, das Instant-Dashi-Pulver zugeben und die Brühe vom Herd ziehen. Soja-Sauce, Mirin und Sake und etwa die Hälfte der Fühlingszwiebeln zugeben.
- Die heisse Brühe über die Nudeln giessen. Die restlichen Frühlingszwiebeln über die Nudeln verteilen. Nach Belieben mit Togarashi würzen.
Tipp: Sie können die Udon Nudeln auch selber machen. Hier geht's zum Rezept für selbstgemachte Udon Nudeln.