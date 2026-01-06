Inhalt

Rezept - Udon-Nudelsuppe (Kake Udon) Einfach und schmackhaft – Udon Nudeln in Brühe mit Frühlingszwiebel. Autor: SRF

Rezept für Udon-Nudelsuppe (Kake Udon) Zutaten (für 4 Personen) 400 g getrocknete Udon Nudeln

1.2 l Instant Dashi-Brühe (nach Angaben auf der Packung aus Kombu- und Bonito-Pulver zubereitet)

8 EL Soja-Sauce

8 EL Mirin

6 EL Sake

6 Frühlingszwiebeln, mit samt dem Grün in Rädchen geschnitten

Togarashi (Gewürz aus Chili, hellem und dunklem Sesam, Sansho, Yuzu, grünen Algen, Mohnsamen, Shiso) Zubereitung Die Nudeln in ungesalzenem Wasser nach Angaben auf der Packung «al dente» kochen. Das Wasser abgiessen und die Nudeln kalt abschrecken. Die Nudeln auf die Schälchen verteilen. Das Wasser für die Brühe aufkochen, das Instant-Dashi-Pulver zugeben und die Brühe vom Herd ziehen. Soja-Sauce, Mirin und Sake und etwa die Hälfte der Fühlingszwiebeln zugeben. Die heisse Brühe über die Nudeln giessen. Die restlichen Frühlingszwiebeln über die Nudeln verteilen. Nach Belieben mit Togarashi würzen. Tipp: Sie können die Udon Nudeln auch selber machen. Hier geht's zum Rezept für selbstgemachte Udon Nudeln. Frankfurter grüne Sauce Rezept als PDF herunterladen Udon-Nudelsuppe (Kake Udon)

Aus A point vom 22.05.2020 11:40 Uhr