Rezept Schnelle Miso-Suppe mit Gemüse

Rezept für Schnelle Miso-Suppe mit Gemüse
Zutaten (für 3-4 Personen)
- 8 dl Wasser
- 3 g Kombu-Pulver (Algen) *
- 3 g Bonito-Pulver (Fisch)*
- ca. 4 gestrichene EL Miso-Paste*
- 2 kleine Frühlingszwiebeln, in feine Streifen geschnitten
- etwas Saison-Gemüse und Pilze, in Stücke oder Streifen geschnitten
*Erhältlich im gutsortierten Grossverteiler, im asiatischen Spezialgeschäft oder im Reformhaus.
Zubereitung
- Das Wasser aufkochen und das Bonito- und das Kombu-Pulver einrühren. Fertig ist das Dashi, die Basis jeder Miso-Suppe. (Wer mag, kann das Dashi auch selber machen aus Kombu-Algen und Bonito-Flocken.)
- Das Saison-Gemüse im Dashi knapp weichkochen. Die Frühlingszwiebeln zugeben.
- Zuletzt die Miso-Paste zugeben und im Dashi auflösen. Die Miso-Suppe nochmals kurz erwärmen, nicht mehr kochen lassen. Wird das Miso nämlich zu stark erhitzt, bildet sich wegen des Eiweisses in der Miso-Paste ein weisser Schaum und die wertvollen Inhaltsstoffe des Miso nehmen Schaden.