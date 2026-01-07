 Zum Inhalt springen

Rezept Schnelle Miso-Suppe mit Gemüse

Der Vorteil der Miso-Suppe: Die Zutaten – Miso-Paste, Kombu- und Bonito-Pulver sind lange haltbar und wie geschaffen für den Vorratsschrank. Etwas Gemüse hat es auch immer im Kühlschrank. Die Zubereitung geht fix.

07.01.2026, 10:56

Rezept für Schnelle Miso-Suppe mit Gemüse

Zutaten (für 3-4 Personen)

  • 8 dl Wasser
  • 3 g Kombu-Pulver (Algen) *
  • 3 g Bonito-Pulver (Fisch)*
  • ca. 4 gestrichene EL Miso-Paste*
  • 2 kleine Frühlingszwiebeln, in feine Streifen geschnitten
  • etwas Saison-Gemüse und Pilze, in Stücke oder Streifen geschnitten

*Erhältlich im gutsortierten Grossverteiler, im asiatischen Spezialgeschäft oder im Reformhaus.

Zubereitung

  1. Das Wasser aufkochen und das Bonito- und das Kombu-Pulver einrühren. Fertig ist das Dashi, die Basis jeder Miso-Suppe. (Wer mag, kann das Dashi auch selber machen aus Kombu-Algen und Bonito-Flocken.)
  2. Das Saison-Gemüse im Dashi knapp weichkochen. Die Frühlingszwiebeln zugeben.
  3. Zuletzt die Miso-Paste zugeben und im Dashi auflösen. Die Miso-Suppe nochmals kurz erwärmen, nicht mehr kochen lassen. Wird das Miso nämlich zu stark erhitzt, bildet sich wegen des Eiweisses in der Miso-Paste ein weisser Schaum und die wertvollen Inhaltsstoffe des Miso nehmen Schaden.

Schnelle Miso-Suppe mit Gemüse

Rezept als PDF herunterladen

Aus A point vom 27.09.2021

