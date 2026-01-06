Rezept Udon Nudeln selber machen

Rezept für Udon Nudeln
Zutaten (für 2 Personen)
- 300 g Weissmehl
- 14 g Salz
- 1.6 dl Wasser
Zubereitung
- Das Salz im Wasser auflösen.
- Das Mehl in eine grössere Schüssel geben und das Salzwasser dazu geben. Mit den Fingern das Mehl mit dem Salzwasser vermischen und den Teig danach etwa 5 Minuten auf der leicht bemehlten Arbeitsfläche kneten.
- Den Teig zu einer Kugel formen und die Teigkugel in einen grossen innwendig leicht bemehlten Plastikbeutel geben (Zipp-Beutel, Gefrierbeutel etc. Diesen Beutel nach Gebrauch mit lauwarmem Wasser auswaschen und wiederverwenden).
- Den Sack mit dem Teig nicht verschliessen, damit die Luft entweichen kann. Den Sack auf den Boden legen. Ein frisches Tuch darüberlegen und den Teig im Sack mit beiden Füssen ausgiebig kneten.
- Den Teig so lange kneten (vorzugsweise von innen gegen aussen), bis der Teig einen möglichst grossen Teil des Beutels ausfüllt. Den Teig dann aus dem Beutel nehmen und zweimal falten, so dass der Teig in etwa die Form eines kleineren Quadrates bekommt.
- Das Kneten und Falten – wie oben beschreiben – noch drei Mal wiederholen.
- Den Teig zu einer Kugel formen, in den Plastiksack geben und eine Stunde im Kühlschrank ruhen lassen.
- Den Teig aus dem Plastikbeutel nehmen und auf einer gut bemehlten Arbeitsfläche mit den Handflächen flach drücken und dann mit einem Wallholz etwa 3 mm dick zu einem Rechteck auswallen.
- Den Teig auf einer gut bemehlten Arbeitsfläche locker falten und mit einem Messer in ca. 3 mm breite Nudeln schneiden. Die frisch geschnittenen Nudeln in wenig Mehl wenden, damit sie nicht zusammenkleben.
- Die Nudeln in ungesalzenem Wasser ca. 5 – 10 Minuten kochen. Das Wasser abgiessen und die Nudeln kalt abschrecken.