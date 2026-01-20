Rezept Waldviertler Mohnnudeln

Rezept für Waldviertler Mohnnudeln
Für vier Personen als Hauptspeise.
Zutaten
Für den Kartoffelteig
- 600 g Kartoffeln (mehlig kochend)
- 150–200 g griffiges Mehl (z.B. Spätzlimehl)
- 30 g Weizengriess
- 30 g Butter, zimmerwarm
- 1 Ei
- 1 Prise Salz
Für die Mohn-Hülle
- 150 g Mohn*
- 80–100 g Butter
- ca. 100 g Puderzucker, nach Geschmack
* Ideal: Waldviertler Graumohn g.U. – milder und ölhaltiger als Blaumohn. Wenn man keinen Waldviertler Graumohn bekommt, zumindest darauf achten, dass der Mohn sehr frisch ist.
Wichtig: Der Mohn sollte frisch im Mörser gequetscht oder gemahlen sein. Vorgemahlener Mohn ist schnell ranzig und ganze Körner binden die Butter nicht und bleiben trocken.
Zubereitung
- Die Kartoffeln in der Schale im Ofen garen oder im Wasser weich kochen. Noch heiss schälen und sofort pressen, damit überschüssige Feuchtigkeit entweichen kann.
- Zur ausgekühlten Kartoffelmasse Mehl, Griess, Butter, Ei und Salz geben. Alles rasch zu einem glatten Teig verkneten. Nicht zu lange kneten! Sobald der Teig bindet, aufhören – zu langes Kneten macht ihn zäh und schmierig. Klebt der Teig noch stark, esslöffelweise etwas Mehl einarbeiten.
- Für die Nudeln: Aus dem Teig ca. 3–4 cm dicke Rollen formen. Diese in rund 1 cm breite Stücke schneiden (bis hierher wie bei Kartoffel-Gnocchi).
- Die Stücke mit der flachen Hand am Brett zu Nudeln rollen, die an den Enden leicht spitz zulaufen, in Österreich nennt man das wuzeln (wie bei Schupfnudeln).
- Einen grossen Topf mit Salzwasser zum Kochen bringen, dann die Hitze reduzieren – das Wasser soll sieden, nicht wild sprudeln. Die Nudeln einlegen: Sie sinken zuerst ab, steigen dann an die Oberfläche. Ab diesem Moment noch 1-2 Minuten ziehen lassen. Mit dem Schaumlöffel herausheben und gut abtropfen lassen.
- Für die Mohnbutter in einer grossen Pfanne die Butter zerlassen. Wichtig: Die Butter kurz aufschäumen lassen, bis sie leicht bräunlich wird (Nussbutter) – das gibt das gewisse Etwas.
- Die abgetropften Nudeln in die Pfanne geben und in der Butter schwenken. Kurz anbraten lassen, dann den Herd ausschalten.
- Jetzt den gemahlenen Mohn und den ungesiebten Puderzucker darüberstreuen und alles vorsichtig schwenken, bis die Nudeln gleichmässig grau überzogen sind.
- Nach Belieben mit etwas gesiebtem Puderzucker bestreuen und mit Apfelmus oder Zwetschkenröster servieren. Warm geniessen.