Rezept - Salbei-Risotto mit Artischocken und Schinken Dieses Risotto mit Artischocken, knusprigem Bauernschinken und Salbei bringt mediterranes Flair auf den Teller.

Rezept für Salbei-Risotto mit Artischocken und Schinken Hauptgericht für 4 Personen 1 Zwiebel

ca. 3 EL Olivenöl

300 g Risottoreis

1,5 dl Weisswein oder Prosecco

1 Liter Gemüsebouillon

Salz, Pfeffer

1 Glas in Öl eingelegte Artischockenherzen à 195 g

20 g Salbei

4 Scheiben Bauernschinken

40 g geriebener Parmesan Zubereitung Zwiebel fein hacken. Etwas Öl in einer Pfanne erhitzen und die Zwiebel darin andünsten. Reis beigeben und mit dünsten, bis er glasig ist. Mit Wein ablöschen und die Flüssigkeit etwas einköcheln lassen. Bouillon unter Rühren nach und nach dazugeben. Risotto ca. 20 Minuten köcheln lassen, bis der Reis sämig ist, aber noch Biss hat. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Inzwischen die Artischocken aus dem Öl heben, abtropfen lassen und halbieren. Salbeiblätter von den Stilen zupfen. Restliches Öl in einer Bratpfanne erhitzen und die Hälfte der Salbeiblätter darin knusprig braten. Aus der Pfanne heben. Den Schinken in der Pfanne ebenfalls knusprig braten. Die restlichen Salbeiblätter fein hacken und mit dem Parmesan unter das Risotto rühren. Risotto mit gebratenen Salbeiblättern, Schinken und Artischocken anrichten. Nach Belieben mit etwas Olivenöl beträufeln. Zubereitungszeit: ca. 35 Minuten Rezept als PDF herunterladen: Salbei-Risotto mit Artischocken und Schinken

Radio SRF 1, «A Point», 31.12.2025, 15:15 Uhr ; Anja Steiner