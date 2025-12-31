Rezept Salbei-Risotto mit Artischocken und Schinken

Rezept für Salbei-Risotto mit Artischocken und Schinken
Hauptgericht für 4 Personen
- 1 Zwiebel
- ca. 3 EL Olivenöl
- 300 g Risottoreis
- 1,5 dl Weisswein oder Prosecco
- 1 Liter Gemüsebouillon
- Salz, Pfeffer
- 1 Glas in Öl eingelegte Artischockenherzen à 195 g
- 20 g Salbei
- 4 Scheiben Bauernschinken
- 40 g geriebener Parmesan
Zubereitung
- Zwiebel fein hacken. Etwas Öl in einer Pfanne erhitzen und die Zwiebel darin andünsten. Reis beigeben und mit dünsten, bis er glasig ist. Mit Wein ablöschen und die Flüssigkeit etwas einköcheln lassen. Bouillon unter Rühren nach und nach dazugeben. Risotto ca. 20 Minuten köcheln lassen, bis der Reis sämig ist, aber noch Biss hat. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.
- Inzwischen die Artischocken aus dem Öl heben, abtropfen lassen und halbieren. Salbeiblätter von den Stilen zupfen. Restliches Öl in einer Bratpfanne erhitzen und die Hälfte der Salbeiblätter darin knusprig braten. Aus der Pfanne heben. Den Schinken in der Pfanne ebenfalls knusprig braten. Die restlichen Salbeiblätter fein hacken und mit dem Parmesan unter das Risotto rühren. Risotto mit gebratenen Salbeiblättern, Schinken und Artischocken anrichten. Nach Belieben mit etwas Olivenöl beträufeln.
Zubereitungszeit: ca. 35 Minuten