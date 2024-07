21. August 2023,

ab 20 Uhr

St.Galler Festspiele: Sfregio – Narben der Seele



Emotionale Ausnahmezustände im franko-flämischen und italienischen Madrigal des 16. Jahrhunderts mit dem Ensemble «Ratas del viejo mundo».



Cipriano de Rore/Girolamo Dalla Casa / Orazio Bassani: Io canterei d'amor sì novamente

Alonso Mudarra: O gelosia d'amanti

Guglielmo Ebreo da Pesaro: Amoroso

Orlando di Lasso: Vivo sol di speranza

Fabrizio Dentice: Quanto più voi dolce mio

Alfonso Ferrabosco: Susanne un jour

Philippe de Monte: S'io odo alcun felice, e lieto amante

Josquino Persoens: Nell'aria in questi dì

Cipriano de Rore: Gravi pene in amor si provan molte

Philippe de Monte: Se coi per me setiste quel che'io sento



Michaela Riener, Sopran,

Soetkin Baptist, Mezzosporan

Anne Rindahl Karlsen, Alt

Tomàs Maxé, Bass

Salomé Gasselin und Anna Lachegyi, Viola de gamba

Floris De Rycker, Laute und künstlerische Leitung

Radio SRF 2 Kultur

Weltklasse auf SRF 2 Kultur