Besuch im Tantra-Seminar: Mit Übungen und Rollenspielen sollen die Teilnehmenden ihre negativen Gefühle von Hass und Wut – meist von traumatischen Erlebnissen herbeigeführt – in die der Selbstliebe und Akzeptanz umwandeln.

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

«Ich verspürte einen Hass auf alles: das Land, die Politik, die Familie und auch mich selbst», erinnert sich Damir an die Zeit nach seiner Flucht aus Bosnien in die Schweiz.

00:51 Video Schuldgefühle und Hass nach dem Krieg Aus Reporter vom 09.06.2024. abspielen. Laufzeit 51 Sekunden.

Das Schuldgefühl, nicht mehr gegen die Ungerechtigkeit des Krieges unternommen zu haben, war die Ursache für Damirs Hass auf sich selbst.

Trauma heilen: der Weg mit Tantra

Die Vertreibung aus dem eigenen Land, das Auseinanderbrechen von Familien und das Zurücklassen geliebter Menschen kann Emotionen wie Hass und Verzweiflung schüren. Damir beschreibt das Gefühl all dieser Verluste durch den Krieg als einen innerlichen Tod.

In Bosnien hatte er sich das erste Mal mit 13 Jahren verliebt. Aufgrund des Krieges mussten er und seine Familie flüchten – und er musste so seine erste grosse Liebe zurücklassen. Zeit für einen Abschied blieb keine. Trotz Suche über soziale Medien und Bekannte fand er das einstige Mädchen nicht mehr wieder.

Was ist Tantra? Box aufklappen Box zuklappen Tantra ist eine über 3000 Jahre alte spirituelle Praxis aus Indien, die Körper, Geist und Seele in Einklang bringen möchte. Es betrachtet unter anderem sexuelle Energie als eine wichtige Kraft für spirituelles Wachstum und Erleuchtung. Tantra umfasst Rituale, Meditationen, Atemübungen und spezielle Körperhaltungen, um das Bewusstsein zu erweitern und inneren Frieden zu finden. Es betont die vermeintliche Wertschätzung des Göttlichen in jedem Menschen und verfolgt als Ziel, die männlichen und weiblichen Energien ausgleichen zu wollen.

Durch Tantra habe Damir gelernt, Hass in Liebe umzuwandeln, wie er sagt. In seinen eigenen Kursen möchte er diesen Ansatz weitergeben und so den Menschen helfen, ihren inneren Frieden zu finden.

Liebe und Hass aus der Tantra-Perspektive

Die tantrische Sichtweise betrachtet Liebe und Hass nicht als komplett gegensätzlich, sondern eher als Teil eines breiteren Spektrums menschlicher Gefühle. Gemäss dieser Sichtweise wird argumentiert, dass Selbstliebe und das gezielte Entwickeln von Mitgefühl einen Weg zur Umwandlung von Hass ermöglichen können.

Das Tantra-Seminar

1 / 4 Legende: Hier im Dachgeschoss finden sich die Teilnehmenden. SRF 2 / 4 Legende: Das Seminar wird von Damir Maux geleitet. SRF 3 / 4 Legende: Es ist eine Gruppentherapie der speziellen Art. SRF 4 / 4 Legende: Die Teilnehmenden kommen sich schnell nah durch die Offenheit und Verletzlichkeit, die das Seminar fordert. SRF

Hierbei spiele die innere Arbeit eine wichtige Rolle, die durch Praktiken wie Meditation und Achtsamkeit erfolgt. Ziel sei es, negative Emotionen wie Hass zu erkennen und durch positive Gefühle wie Liebe zu ersetzen.

In diesem spezifischen Kurs von Damir beschäftigt sich die Gruppe mit den verschiedenen Emotionen innerhalb einer Familie – es geht auch um Hass.

«Reporter Spezial – Auf Achse» Box aufklappen Box zuklappen Legende: Reporter Donat Hofer SRF «Reporter Spezial – Auf Achse» ist eine vierteilige Serie, in der Reporter Donat Hofer in einem Bus durch die Schweiz reist, um die alltäglichen Leben der Menschen zu erkunden. In jeder Folge taucht er tief in verschiedene Themen ein, die die Schweizer Bevölkerung bewegen. Die Serie beginnt im Juni mit den ersten beiden Folgen «Wie einsam sind Menschen in der Schweiz?» und «Wie liebt und hasst die Schweiz?». Im August folgen Beiträge zu den Themen «Körper und Geist» sowie «Freud und Leid».

Als Einstieg für die Übung tanzt die Gruppe zuerst frei zu einer Handtrommel, bevor sie dann gemeinsam auf dem Boden liegen und sich jeweils zu zweit austauschen. «Alles loslassen – hier wollen wir frei sein», motiviert Damir die Teilnehmer und Teilnehmerinnen.

Die Wirkung von Hass: Sucht und Selbstschutz

Weiter erklärt er, dass der Hass immer wieder auftaucht, wenn man sich nicht mit seinen Gefühlen auseinandersetzt und so die Kontrolle über die Emotionen übernimmt.

Nach dem gemeinsamen Austausch findet sich die Gruppe im Kreis wieder zusammen und es werden die verschiedenen Interpretationen von Hass geteilt. Er wird beschrieben als ein Akt des Selbstschutzes, eine Form von auf den Kopf gestellter Liebe oder ein Zustand, der süchtig machen kann.

Dies sei auch mitunter ein Grund, warum es vielen Menschen schwerfalle, den Hass gehen zu lassen, ergänzt der 45-Jährige. Doch genau das ist das Ziel des Kurses: ihn loszulassen und in Liebe zu verwandeln.

Fünf Lektionen für die Liebe Box aufklappen Box zuklappen Blamage riskieren!

Mutig genug sein, Gefühle auszudrücken, um mögliche Chancen nicht zu verpassen. «Die Eine» oder «Den Einen» vergessen.

Es sei besser, allein zu sein, als in einer unerfüllten Beziehung zu verharren. Den Alltag aussergewöhnlich gestalten.

Der Alltag sei entscheidend für das Gedeihen einer Beziehung und sollte bewusst gepflegt werden. Liebe wertschätzen, auch wenn sie endet.

Auch wenn eine Liebe endet, sollte sie ihren Wert behalten und in anderen Formen weiter bestehen. Auf Regeln verzichten –

die Liebe folgt keinen festen Regeln. Von Robert Ide, Joana Nietfeld und Helena Piontek aus dem Buch «Erzähl mir von Liebe».

In der nächsten Übung geht es darum, Gefühle wie Hass auszusprechen und so in gewisser Hinsicht loslassen zu können. Es heisst, wenn dieser Schritt gelingt, soll es möglich sein, den Hass nicht mehr auf andere zu projizieren.

Emotionen freisetzen und versöhnen im Rollenspiel

Die Teilnehmenden nehmen hierzu in Dreiergruppen verschiedene Familienrollen ein.

Ziel ist es, Konflikte aus der Vergangenheit nochmals zu durchleben und diese gezielt adressieren zu können. Eine Szenerie besteht aus Mutter, Vater und Sohn.

Du hast mit deinem emotionalen Missbrauch meine sexuelle Liebesfähigkeit verletzt!

Die Person in der Rolle des Sohnes teilt ihre Erinnerungen und Gefühle mit den anderen beiden Gruppenmitgliedern, welche die Eltern verkörpern.

Zur «Mutter» gerichtet sagt er: «Es war nicht in Ordnung, dass du mich geschlagen hast.» Danach listet er weitere schmerzhafte Rückblicke auf. «Du hast mit deinem emotionalen Missbrauch meine sexuelle Liebesfähigkeit verletzt!» Bei allen drei Teilnehmenden fliessen die Tränen.

01:14 Video Rollenspiele, um den Hass loslassen zu können Aus Reporter vom 09.06.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 14 Sekunden.

Es geht in diesem Fall darum, Wut zeigen zu dürfen, Emotionen herauslassen, Hass aussprechen und loslassen zu können. Die Teilnehmenden, in der Rolle der Eltern, hören zu und reagieren auf das Gesagte, indem der Vater sich entschuldigt und die Mutter sagt, dass sie stolz auf den Sohn sei. Zum Schluss kommt es zu einer Versöhnung.

Wut oder Hass?

Laut dem Psychiater Georg Juckel sind Wut und Hass ähnliche Emotionen, die oft aus persönlichen Verletzungen oder Enttäuschungen entstehen. Wut ist oft eine kurzfristige Reaktion, während Hass tiefergehend und lang anhaltend sein kann.

Hass ist nur ein Symptom und keine psychische Störung, meint Georg Juckel. Es sei aber wichtig, diese Emotionen zu erkennen und konstruktiv damit umzugehen, um negative Auswirkungen zu minimieren. «In seiner stärksten Form kann Selbsthass in Selbstverletzung und suizidale Impulse umschlagen», warnt der Psychiater.

Durch Selbstreflexion und emotionale Regulation können sie besser verstanden und kontrolliert werden. Professionelle Hilfe sollte in Anspruch genommen werden, wenn diese Emotionen schwerwiegende Probleme verursachen.

Tipps, um in der Wut locker zu bleiben Box aufklappen Box zuklappen Mit der eigenen Wut umzugehen, ist nicht immer einfach. Barbara Arrigoni, Emotionscoach und Resilienztrainerin, gibt Auskunft, was bei der Wutregulation helfen kann: Bewusstes Atmen: Einen Schritt zurücktreten und die Konzentration auf die Atmung lenken. Das Verlängern des Ausatmens im Vergleich zum Einatmen kann helfen, Emotionen zu regulieren und in Fluss zu bringen. Distanz schaffen: versuchen, die Situation von aussen zu betrachten. Durch diese distanzierte Perspektive kann die Situation objektiver betrachtet werden, und oft wird klar, dass sie weniger dramatisch ist, als sie erscheint. Wahrnehmung von Emotionen: Emotionen Raum und Aufmerksamkeit geben, indem sie bewusst wahrgenommen und akzeptiert werden. Durch diese bewusste Anerkennung können Emotionen besser reguliert und kontrolliert werden.

Wut ist ein weitverbreitetes und oft unterschätztes Gefühl, das in verschiedenen Lebensbereichen auftreten kann. In solchen Momenten arbeitet das Gehirn im Stressmodus, was zu ungewollten Reaktionen führen kann. Wut entsteht aus dem Bedürfnis nach Selbstwirksamkeit, kann aber langfristig gesundheitsschädlich sein, meint Psychologin und Psychotherapeutin Sandra Figlioli-Hofstetter im SRF-Gesundheitsratgeber.

Emotionsarbeit in der Traumatherapie

Damir will zeigen, dass selbst tiefgreifende Traumata durch gezielte Emotionsarbeit überwunden werden können. Er versucht, diese Erfahrung an seine Kursteilnehmenden weiterzugeben.

Tantra ist für ihn dabei exemplarisch für die Transformation negativer Gefühle in positive Energie – wie auch sein Selbsthass, den er in Liebe transformieren konnte.

Wie gehen Sie mit Hass oder Wut um? Ich lasse es regelmässig raus Ich lasse es regelmässig raus % Ich meditiere Ich meditiere % Aushalten und Runterschlucken Aushalten und Runterschlucken % Ich kenne diese Emotionen nicht Ich kenne diese Emotionen nicht % Abstimmen Abstimmen Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Die Ergebnisse wurden gerundet und ergeben nicht zwingend 100%.

Damir ist überzeugt: Durch Techniken wie Meditation und Rollenspiele können Menschen lernen, ihre Emotionen zu erkennen, auszudrücken und zu verarbeiten. Diese Techniken können ein Weg zur emotionalen Heilung sein, sollten jedoch als Teil eines umfassenden Ansatzes zur Traumabewältigung gesehen werden.