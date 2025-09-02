1925 ging bei Radio Zürich, einem Vorgänger von SRF, das erste Hörspiel auf Sendung. Über Entwicklungen, Herausforderungen und die Bedeutung der Kunstgattung spricht Wolfram Höll, Co-Leiter Hörspiel, im LIVE-Interview. Bonusmaterial: ultimative Hörtipps für künftige Fans.

Legende: Aufnahme eines Hörspiels, 1927, mit Schauspiel-Team im obersten Stockwerk des Geschäftshauses Sihlporte, wo Radio Zürich Studios hatte. Was der Herr wohl mit dem Besen auf der Trommel macht? Foto: SRF

​Wolfram, nimm uns mit ins Jahr 1925: Wie startete das Hörspiel in der Schweiz?

Im August 1924 nahm Radio Zürich den Betrieb auf – und kein halbes Jahr später, am 3. Januar 1925 wurde das erste Hörspiel gesendet: ein «Wilhelm Tell». Die Live-Übertragung eines Theaterstücks aus dem Studio zeigte, das revolutionäre Medium Radio konnte viel mehr als Musik und Nachrichten. Aufbruchstimmung!

In den folgenden Jahren und Jahrzehnten wurde in den Studios in Zürich, Basel und Bern laufend ausprobiert, was Fiktion im Radio sein kann. Eines war klar: Radio und Audio ist das ideale Medium, um Geschichten zu erzählen. Und das hat sich bis heute nicht geändert.

Was macht das Schweizer Hörspiel aus?

Spannend finde ich, dass das Hörspiel hier mindestens drei Mal erfunden wurde: Bei den Vorgängern von SRF nicht nur in dem, was wir heute Kultur nennen, sondern auch in der Unterhaltung und der sogenannten Folklore. Und das prägt das Hörspiel bei SRF bis heute: die Bandbreite von literarischen Hörspielen über Krimi-Strassenfeger bis zu Geschichten nah am echten Leben – auf Hochdeutsch und auf Mundart.

Wolfram Höll Co-Leiter Hörspiel SRF Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Wolfram Höll ist Angebotsverantwortlicher des Multimedialen Teams Fiktion Audio.





Was hat sich für Macherinnen und Macher in 100 Jahren verändert?

Die ersten Hörspiele wurden live aufgeführt – wie Theater fürs Mikrofon: Die ganze Schauspiel-Crew war im Aufnahmeraum und die Geräusche mussten live im richtigen Moment erzeugt werden, zum Beispiel mit der Windmaschine.

Heute nimmt man Szene für Szene separat auf, und Schnitt, Montage, Postproduktion laufen digital ab. Die Möglichkeiten sind fast grenzenlos. Dazu ging die Entwicklung von Mono über Stereo bis zum 3D- oder Surround-Hörspiel.

Passend zum Thema 100 Jahre Schweizer Hörspiel Wie wird Hörspiel zum Kopfkino?

Und was hat sich fürs Publikum getan?

Das mediale Angebot ist heute viel grösser. Allein Fiktion gibt es in Streams, Fernsehen, Videospielen, Webcomics und so weiter. Gleichzeitig kann man dank Podcasts und Kopfhörern Hörspiele unterwegs nutzen, im Fitness oder beim Kochen. Die Leute müssen sich allerdings aktiv für einen Hörspiel-Podcast entscheiden. Wir kommen dem entgegen: mit Themen, Erzählformen oder der Präsentation durch Hosts.

Mit diesen Tipps werden auch Sie zum Hörspiel-Fan Box aufklappen Box zuklappen (findet Wolfram Höll – hier seine Tipps für Neulinge, um Feuer zu fangen) Für Kinder: «Team F.L.S.»​

Für Krimi-Liebhaberinnen: einer unserer «Musil»-Krimis ​

Für Leseratten: «Martin Salander» von Gottfried Keller

Für Freunde von Experimenten: Michael Fehrs «Rebhuhn»

Für alle, die sich gern gruseln: die Serie «Grauen»

Für Netflixerinnen: «Tannenklirren»​

Für jene, die berührt werden möchten: «Fünf beste Tage»

Für alle anderen: «Bananensplit»​

Sind denn frühere Hörspiele fürs heutige Publikum noch «hörbar»?

Das Tolle ist: Hörspiele haben kein Verfallsdatum. Eine Krimi-Serie wie «Paul Cox» aus den 1960ern kommt heute noch genauso gut an; mein 13-jähriger Sohn zum Beispiel bingt sie weg wie nichts. Da sitzt SRF wirklich auf einem Schatz – unser Hörspielarchiv ist ein akustisches Gedächtnis der Schweiz. Und das machen wir zugänglich. Im Radio und in unseren Podcasts.

Mehr Einblick bei SRF? Gibt's bei «Hallo SRF!» Box aufklappen Box zuklappen Legende: «Hallo SRF!» Im Austausch mit unserem Publikum SRF Exklusive Angebote für Abonnentinnen und Abonnenten unseres Newsletters

Immer wieder aktuelle Publikumsfragen des Tages

Kostenlose Führungen in unseren Studios

Aktivitäten und Sendungen, bei denen Ihre Meinung gefragt ist

Live-Chats mit Expertinnen und Experten von SRF

Persönliche Backstage-Berichte über SRF-Mitarbeitende Alles im Überblick: srf.ch/hallosrf

Welche Rolle spielt das Hörspiel damals wie heute für den Kulturauftrag von SRF?

Meiner Meinung nach eine sehr grosse. Ohne SRF gäbe es in der Schweiz kein professionelles Hörspiel: Wir tragen hier​ eine ganze Kunstgattung. Gäbe es SRF nicht mehr oder kein Hörspiel mehr bei SRF, dann wäre das in etwa so, als würde man im Bereich Theater alle städtischen und kantonalen Bühnen aufs Mal schliessen.

Umgekehrt zahlt Hörspiel auch auf die Literaturförderung ein, die in der Konzession von der SRG festgeschrieben ist. Denn wir fördern Autorinnen, Schauspieler und Musikerinnen, indem wir sie engagieren. Und diese Kulturschaffenden erreichen im Hörspiel viel mehr Menschen als auf der Bühne oder mit einem Roman.

Was ist wohl Wolfram Hölls absolutes Allzeit-Lieblingshörspiel? Box aufklappen Box zuklappen Legende: Historisches Bild, 19. Jhd. aus Jules Verne «Reise um die Erde in 80 Tagen» Bild: Alamy / 12 Photo «Reise um die Erde in 80 Tagen» Wolfram Höll: «Das ist ein sehr lustiges Hörspiel nach Jules Verne. Für die Erdumrundung brauchen sie im Hörspiel aber nicht einmal 80 Minuten. Auch dank Hörspielmitteln: Wenn sie keinen Wind in den Segeln haben, schmeissen sie die Windmaschine an. Und als sie in der Wüste von Nevada gestrandet sind, machen sie einfach einen Schnitt: Und schwupps sind sie New York. Herrlich. » Das Hörspiel läuft am Thementag «100 Jahre Hörspiel», 3. September 2025, 20 Uhr auf Radio SRF 1.

Wie wollt ihr die Hörerinnen und Hörer mitreissen, mit euch 100 Jahre Schweizer Hörspiel zu feiern?

Am Mittwoch, 3. September 2025 feiern wir mit einem Thementag ab 7 Uhr auf Radio SRF 1, SRF 2 Kultur und digital – mit viel Spannendem und Kuriosem, Rückblicken und Einblicken. Und natürlich gehören eine ganze Menge Hörspiele zu unserem runden Jubiläum. Bis Ende Oktober präsentieren wir darum im Radio und via Podcast die besten Schweizer Hörspiele aus 100 Jahren.