Inhalt
«Fakt oder Fake?»
-
Programm der Themenwoche vom 26. Januar bis 1. Februar 2026
Auswahl aus Radio, TV und digitalen Kanälen
Im TV
- «Einstein»: Das Magazin zeigt in einem Experiment auf, welche Wirkungen Fake News auf Menschen haben.
- «rec.»: Donat Hofer spricht mit Menschen, die darauf verzichten, Informationen aus klassischen Medien zu konsumieren.
- «Puls»: Das Gesundheitsmagazin widmet sich Influencerinnen und Influencern, die über soziale Medien auch falsche Gesundheitsinformationen verbreiten.
- «10 vor 10»: Eine Serie von Montag bis Freitag beleuchtet die Geschichte von Fake News, erzählt von den Erfahrungen eines Fake-News-Opfers und zeigt, wie die Politik heute damit umgeht.
- «Rundschau»: Sie befasst sich mit Fake News als Propagandawaffe am Beispiel von Russland.
- «Kassensturz», «Club», «SRFglobal»: Die Formate setzen sich aus unterschiedlichen Perspektiven mit der Thematik auseinander.
- «Sternstunde Philosophie»: Sie stellt sich der Frage, ob und wie Fake News respektive KI unseren Wahrheitsbegriff verändern.
Im Radio
- «Morgengast» und «Ratgeber»: Mehr zum Thema Fake News – mit diversen Gesprächspartnern und Berichten zu prominenten Fake News-Opfern.
- «Tagesgespräch»: Hier äusserst sich der Schriftsteller und Journalist Tom Kummer, der durch erfundene Interviews einen Medienskandal ausgelöst hatte.
Online
- SRF News App und srf.ch: Die Faktencheckerinnen und Faktenchecker berichten laufend über durchgeführte Faktenchecks der Einsendungen aus dem Publikum.
- Social Media: Hier äussern sich Nutzerinnen und Nutzer in einer Strassenumfrage dazu, wie sie mit gefälschten Inhalten umgehen – und vieles mehr.