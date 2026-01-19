 Zum Inhalt springen

«Fakt oder Fake?» Programm der Themenwoche vom 26. Januar bis 1. Februar 2026​

Auswahl aus Radio, TV und digitalen Kanälen

Im TV

  • «Einstein»: Das Magazin zeigt in einem Experiment auf, welche Wirkungen Fake News auf Menschen haben.
  • «rec.»: Donat Hofer spricht mit Menschen, die darauf verzichten, Informationen aus klassischen Medien zu konsumieren. 
  • «Puls»: Das Gesundheitsmagazin widmet sich Influencerinnen und Influencern, die über soziale Medien auch falsche Gesundheitsinformationen verbreiten.
  • «10 vor 10»: Eine Serie von Montag bis Freitag beleuchtet die Geschichte von Fake News, erzählt von den Erfahrungen eines Fake-News-Opfers und zeigt, wie die Politik heute damit umgeht. 
  • «Rundschau»: Sie befasst sich mit Fake News als Propagandawaffe am Beispiel von Russland.
  • «Kassensturz», «Club», «SRFglobal»: Die Formate setzen sich aus unterschiedlichen Perspektiven mit der Thematik auseinander. 
  • «Sternstunde Philosophie»: Sie stellt sich der Frage, ob und wie Fake News respektive KI unseren Wahrheitsbegriff verändern. 

Im Radio

  • ​«Morgengast» und «Ratgeber»: Mehr zum Thema Fake News – mit diversen Gesprächspartnern und Berichten zu prominenten Fake News-Opfern. 
  • «Tagesgespräch»: Hier äusserst sich der Schriftsteller und Journalist Tom Kummer, der durch erfundene Interviews einen Medienskandal ausgelöst hatte.  

Online

  • ​SRF News App und srf.ch: Die Faktencheckerinnen und Faktenchecker berichten laufend über durchgeführte Faktenchecks der Einsendungen aus dem Publikum. 
  • Social Media: Hier äussern sich Nutzerinnen und Nutzer in einer Strassenumfrage dazu, wie sie mit gefälschten Inhalten umgehen – und vieles mehr.     

Mehr zur Themenwoche: srf.ch/faktencheck

