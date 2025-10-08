Stellen Sie Ihr Rechtsempfinden im «Darf man das?»-Quiz auf die Probe.

Darf man mit einem 2. Klasse-Ticket im Gang zur 1. Klasse stehen?

Der «Kassensturz» geht regelmässig Rechtsfragen aus dem Alltag auf den Grund. Nun sind Sie an der Reihe!

Darf man Gegenstände auf dem Garagenplatz lagern?

Eine Autofahrerin hat einen Parkplatz in einer Einstellhalle gemietet. «Praktisch», findet sie: «Hier kann ich meine Winterpneus lagern, die Velos und es hat immer noch Platz für einen kleinen Schrank.» Darf man das?

Eine Berufspendlerin ist auf dem Weg zur Arbeit. Auf dem Bahnhof herrschen Gedränge und Hektik. Sie erreicht ihren Zug im letzten Augenblick. Die Abteile der zweiten Klasse sind proppenvoll.

Die Frau kämpft sich durch die Menschen und findet erst im Gang zum 1. Klasse-Abteil Platz. Doch darf sie mit einem Ticket für die zweite Klasse im Gang zum 1. Klasse-Abteil stehen bleiben? Darf man das?

Darf ein Geschäft Bargeld ablehnen?

Ein Ehepaar besuchen einen Markt. An einem Imbiss-Stand möchten sie Kaffee kaufen. Die Frau bestellt und ihr Ehemann nimmt eine Banknote aus seinem Hosensack.

Doch der Verkäufer winkt ab. Bezahlen sei nur mit Karte oder einer Bezahl-App möglich. Doch darf ein Verkäufer Bargeld ablehnen? Darf man das?