Coup auf dem «heiligen Rasen»

01:25 Video Alcaraz' letzte Punkte im Final Aus Sport-Clip vom 16.07.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 25 Sekunden.

In einem packenden Final sichert sich Carlos Alcaraz gegen den favorisierten Novak Djokovic den Titel in Wimbledon. Der Spanier ringt den Serben in 4:42 Stunden in 5 Sätzen nieder und gewinnt sein zweites Grand-Slam-Turnier. Djokovic verpasst derweil seinen fünften Wimbledon-Triumph in Folge.

Hoher Besuch an der Church Road

03:40 Video Federer wird geehrt und erhält minutenlange Standing Ovation Aus Sport-Clip vom 04.07.2023. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 40 Sekunden.

Für ein Highlight bei Wimbledon 2023 sorgt ebenso der zurückgetretene Roger Federer. Der achtfache Champion kehrt an den Ort seiner grössten Erfolge zurück und wird auf dem Centre Court geehrt. Die Fans feiern ihren Liebling mit einer minutenlangen Standing Ovation.

Grosser Frust bei Politt

01:07 Video Da ist gutes Rad teuer Aus Sport-Clip vom 21.07.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 7 Sekunden.

Der deutsche Rad-Profi Nils Politt erleidet auf der 19. Etappe der Tour de France einen Defekt. Richtig frustrierend wird es aber, als der Materialwagen kein passendes Ersatzrad für ihn hat. Durch den Zwischenfall verliert Politt fast 2 Minuten.

Am Mittwoch blicken wir auf den August zurück.