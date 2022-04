Der EV Zug und die ZSC Lions haben es offensichtlich ziemlich eilig. Beide boxten sie ihre Halbfinal-Serien gegen Davos und Freiburg mit vier Siegen durch. Das erstaunt auch SRF-Eishockey-Experte Christian Weber: «Ich bin sehr überrascht. Vor allem in der Serie zwischen dem ZSC und Gottéron hätte ich gedacht, dass es mindestens sechs Spiele geben wird.»

Freiburg habe aber das Glück gefehlt. «Wenn es drei Mal in die Verlängerung geht und man drei Mal verliert, dann ist das sehr hart», so Weber. Gleichzeitig hätten die Lions ihre Form gefunden. «Sie sind nicht mehr nur auf Denis Hollenstein, Denis Malgin und Sven Andrighetto angewiesen. Endlich skoren auch die Ausländer, und Jakub Kovar sowie Ludovic Waeber im Tor halten hervorragend.»

«Zug war in allen Belangen besser»

Etwas anders sieht die Sache bei Zug - Davos aus. Die Bündner hätten so deutlich verloren, weil sie gegen ein Team spielten, das einfach in allen Belangen besser sei: «Der EVZ ist für mich die kompletteste Mannschaft.» Die Zentralschweizer spielten in jeder Zone überragend, ausserdem sei auch Torhüter Leonardo Genoni wieder in Topform.

Darum stellt Weber fest: «Die richtigen Mannschaften stehen im Final, nachdem was in den Playoffs bisher abgegangen ist.» Zug glänzte schon in der Qualifikation und zog das nahtlos weiter. Der ZSC schwächelte im Viertelfinal gegen Biel etwas (4:3-Sieg), steigerte sich aber – «das gibt einen absoluten Top-Final».

