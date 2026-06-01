Nach der Eishockey-WM in Zürich und Freiburg haben wir die knackigsten Zahlen zusammengetragen.

Legende: Hexenkessel in Zürich Die Fans applaudieren der Schweiz nach dem Halbfinalsieg gegen Norwegen. Keystone/Claudio Thoma

9 Schweizer Siege nach der regulären Spielzeit an einem Turnier: Der Schweizer Nati gelang an der Heim-WM ein Novum. Der 10. und wichtigste sollte dem Team im Final verwehrt bleiben.

Die überragenden Auftritte des Teams von Trainer Jan Cadieux haben die erwartete Euphorie im Land losgetreten. Satte 466'000 Zuschauerinnen und Zuschauer wurden an den 15 Turniertagen gezählt: 299'000 in Zürich, 167'000 in Freiburg.

Rund 250'000 Besucher und Besucherinnen bevölkerten die Fanzonen.

Slowenien als Zuschauer-Lowlight

Für den reibungslosen Ablauf in den beiden Gastgeber-Städten sorgten insgesamt 1950 Volunteers. Diese wurden von WM-Geschäftsführer Christian Hofstetter entsprechend gewürdigt: «Ich bin von vielen Besuchern auf sie angesprochen worden, auf ihre Hilfsbereitschaft und Freundlichkeit.»

Während die Schweiz in Zürich immer vor ausverkauftem Haus (10'000 Fans) spielte, interessierte Slowenien am wenigsten: «Nur» durchschnittlich 4548 Zuschauerinnen und Zuschauer wohnten in Freiburg den Partien der Slowenen bei.

Schweiz am meisten, Kanada am häufigsten

Auf sportlicher Ebene sehen die wichtigsten Zahlen wie folgt aus:

Die 16 Teams erzielten insgesamt 371 Tore. Den grössten Anteil steuerte die Schweiz bei (48), deutlich vor Kanada (41) und Weltmeister Finnland (40).

Tore. Den grössten Anteil steuerte die Schweiz bei (48), deutlich vor Kanada (41) und Weltmeister Finnland (40). Total feuerten die Spieler 3414 Schüsse aufs gegnerische Tor ab. Kanada setzt sich in diesem Ranking mit 346 vor die Schweiz (320) und Finnland (310).

Schüsse aufs gegnerische Tor ab. Kanada setzt sich in diesem Ranking mit 346 vor die Schweiz (320) und Finnland (310). Die Schiedsrichter sprachen über die 2 Wochen hinweg 986 Strafminuten aus. Hier hat die Nati die Nase mit 105 Minuten wieder vorn.

Strafminuten aus. Hier hat die Nati die Nase mit 105 Minuten wieder vorn. Am längsten auf dem Eis zu bestaunen war Turnier-MVP Roman Josi. Der Schweizer Captain kam auf 222:24 Minuten oder über dreieinhalb Stunden Einsatzzeit. Im Schnitt pro Spiel am längsten auf dem Eis stand Tschechiens Filip Hronek (24:02 Minuten), Josi ist in dieser Rangliste auf Platz 7 zu finden (22:14).

Eishockey-WM 2026