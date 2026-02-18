In ihren Ligen zeigten sich die Schweizer Fussballerinnen zuletzt äusserst torhungrig, bald ist ihre Qualität wieder im Nationalteam gefragt. Kommende Woche steht in Lausanne der erste Nati-Zusammenzug im neuen Jahr an – und damit die ersten beiden WM-Qualifikationsspiele.
Gegen Nordirland in Lausanne (3. März) und auf Malta (7. März) will Trainer Rafel Navarro seine ersten Erfolgserlebnisse als Nati-Coach feiern. Die Feuertaufe in den Tests im November und Dezember letzten Jahres gegen Belgien (1:2) und Wales (2:3) misslang.
Schweizer Programm WM-Qualifikation
Schweiz - Nordirland, 3. März
Malta - Schweiz, 7. März
Schweiz - Türkei, 14. April
Türkei - Schweiz, 18. April
Schweiz - Malta, 5. Juni
Nordirland - Schweiz, 9. Juni
Mit Simic ins Glück?
Nun hat Navarro allerdings mit Julia Simic eine neue Co-Trainerin an seiner Seite. Mit der erfahrenen 36-Jährigen, die zuletzt als Trainerin bei Eintracht Frankfurt und TV-Expertin engagiert war, erwartet man den nötigen Schub für die anstehende, happige Qualifikation für die WM 2027 in Brasilien.
Welche 24 Spielerinnen die beiden für den Auftakt in die WM-Quali gegen Nordirland und Malta aufbieten, entscheidet sich am Donnerstag.
