Für Nati-Trainer Rafel Navarro geht's um sein erstes Erfolgserlebnis. Mit einer neuer Assistentin an seiner Seite.

Frauen-Nati: Auftakt ins neue Jahr – und in die WM-Quali

Legende: Wartet noch auf seinen ersten Sieg als Nati-Trainer Rafel Navarro. Keystone/Claudio Thoma

In ihren Ligen zeigten sich die Schweizer Fussballerinnen zuletzt äusserst torhungrig, bald ist ihre Qualität wieder im Nationalteam gefragt. Kommende Woche steht in Lausanne der erste Nati-Zusammenzug im neuen Jahr an – und damit die ersten beiden WM-Qualifikationsspiele.

Gegen Nordirland in Lausanne (3. März) und auf Malta (7. März) will Trainer Rafel Navarro seine ersten Erfolgserlebnisse als Nati-Coach feiern. Die Feuertaufe in den Tests im November und Dezember letzten Jahres gegen Belgien (1:2) und Wales (2:3) misslang.

Schweizer Programm WM-Qualifikation Box aufklappen Box zuklappen Schweiz - Nordirland, 3. März

Malta - Schweiz, 7. März Schweiz - Türkei, 14. April

Türkei - Schweiz, 18. April Schweiz - Malta, 5. Juni

Nordirland - Schweiz, 9. Juni

Mit Simic ins Glück?

Nun hat Navarro allerdings mit Julia Simic eine neue Co-Trainerin an seiner Seite. Mit der erfahrenen 36-Jährigen, die zuletzt als Trainerin bei Eintracht Frankfurt und TV-Expertin engagiert war, erwartet man den nötigen Schub für die anstehende, happige Qualifikation für die WM 2027 in Brasilien.

Welche 24 Spielerinnen die beiden für den Auftakt in die WM-Quali gegen Nordirland und Malta aufbieten, entscheidet sich am Donnerstag.