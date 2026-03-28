Ungeachtet der nachträglichen Aberkennung haben Senegals Fussballer in Paris den vermeintlichen Gewinn des Afrika-Cups gefeiert.

Bei einer Ehrenrunde durch das Stade de France präsentierte Senegals Nationalteam vor dem anstehenden Länderspiel gegen Peru stolz die Trophäe. Der Verband nutzte den Auftritt, obwohl der Kontinentalverband CAF Senegal den Titel aberkannt und Marokko nachträglich zum Sieger erklärt hatte. Das finale Urteil obliegt dem Internationalen Sportgerichtshof TAS.

Kalidou Koulibaly und Edouard Mendy stellten die Trophäe nach der Ehrenrunde auf der Tribüne bei Verbandspräsident Abdoulaye Fall ab. Es ist das erste Länderspiel seit dem umstrittenen Final des Afrika-Cups im Januar.

«Administrativer Raubüberfall»

Fall sprach auf einer Pressekonferenz in Paris von einem «administrativen Raubüberfall, dem gröbsten in der Geschichte unseres Sports». Zugleich kündigte er an: «Senegal weigert sich, das als gegeben hinzunehmen.»

Senegal hatte den Final gewonnen, nachdem das Team zwischenzeitlich aus Protest gegen eine Schiedsrichterentscheidung den Platz verlassen hatte. Die CAF wertete die Partie in der Vorwoche als Niederlage.