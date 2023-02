Legende: Lachen sie auch am Sonntag? Die Bayern-Akteure mit dem Schweizer Nati-Goalie Yann Sommer. imago images/MIS

Deutschland: Der unerwartete Spitzenkampf

Schon lange nicht mehr war die Bundesliga so spannend wie jetzt. Nach 21 Runden stehen mit Bayern München, Borussia Dortmund und Union Berlin 3 Teams punktgleich an der Spitze. Und es kommt noch besser: Am Sonntag (17:30 Uhr) steigt der Spitzenkampf zwischen Bayern und Union. Urs Fischers Überraschungsteam will da weitermachen, wo man am Donnerstag in der Europa League gegen Ajax (3:1) aufgehört hat, und den Dauer-Meister mit Yann Sommer in die Schranken weisen. «Fürchten tun sie uns nicht», sagte Fischer. Lachender Dritter nach diesem Duell könnte Dortmund werden, das bereits am Samstag gegen Hoffenheim spielt.

Bundesliga Spiele und Tabelle Spiele und Tabelle

02:54 Video Archiv: Fischers Union wirft Ajax raus Aus Sport-Clip vom 24.02.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 54 Sekunden.

Spanien: Derby-Zeit in Madrid

Die spanische Hauptstadt wird am Samstag (18:30 Uhr) vom Derby in Atem gehalten. Real Madrid empfängt Rivale Atletico und kann dies mit ganz viel Selbstvertrauen tun. Der furiose 5:2-Erfolg gegen Liverpool unter der Woche dürfte den «Königlichen» Auftrieb verleihen, um den 3. Derbysieg in dieser Saison zu feiern – und so gleichzeitig an Leader Barcelona (8 Punkte Rückstand) dranzubleiben.

La Liga Spiele und Tabelle Spiele und Tabelle

Frankreich: PSG muss sich wehren

Auch in der Ligue 1 steht am Wochenende ein Klassiker auf dem Programm. Die Rivalen Olympique Marseille und PSG duellieren sich am Sonntagabend in der Hafenstadt (20:45 Uhr). Das zweitplatzierte Marseille hat derzeit nur 5 Punkte Rückstand auf den Leader aus Paris und könnte Lionel Messi, Kylian Mbappé und Co. in der Tabelle auf die Pelle rücken. Die Vorzeichen stehen nicht schlecht: PSG überzeugte zuletzt nicht unbedingt, muss auf den verletzten Neymar verzichten und hat erst Anfang Februar die letzte Direktbegegnung (1:2 im Cup) verloren.

Ligue 1 Spiele und Tabelle Spiele und Tabelle

Schweiz: Der Meister empfängt den Leader

Nicht zu vergessen ist die Super League: Am Samstagabend (20:30 Uhr live auf SRF zwei) steigt das Duell Meister gegen Leader. Der achtplatzierte FC Zürich zeigte zuletzt seine aufsteigende Form und will gegen den Spitzenreiter YB in dieser Saison endlich treffen.