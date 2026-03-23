Erst das grosse Deutschland, dann die Offensivpower Norwegens: Nati-Direktor Tami blickt auf die anstehenden Testspiele der Schweiz voraus.

Aktuell weilt die Nati im ländlichen Horben im Schwarzwald: In der Abgeschiedenheit will man sich in Ruhe auf den anstehenden Trubel vorbereiten.

Denn mit den zwei Testspielen des März-Zusammenzugs stehen grosse Duelle an: Am Freitag empfängt das Team von Trainer Murat Yakin in Basel Deutschland, am Dienstag in einer Woche trifft das Nationalteam in Oslo auf Norwegen.

Von Wirtz bis Haaland

Die Qualitäten des vierfachen Weltmeisters Deutschland sind unbestritten, das Kader schmücken Weltstars wie Florian Wirtz, Joshua Kimmich oder Antonio Rüdiger.

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Doch auch die norwegische Auswahl kann sich sehen lassen. Vor allem in der Offensive bringt das eigentlich eher auf den Wintersport fokussierte Land erstaunlich viel Power auf den Rasen: Martin Ödegaard, Alexander Sörloth und natürlich Erling Haaland sind da nur Beispiele. Auch Tami ist beeindruckt: «Norwegen spielt einen modernen, intensiven Fussball.»

Makellose norwegische Kampagne

Für den Direktor der Schweizer Nationalteams ist klar: «Beide Mannschaften sind in Form, beide haben eine souveräne WM-Qualifikation absolviert.» Deutschland holte sich den Gruppensieg überlegen und gewann abgesehen von einem Ausrutscher jedes Spiel. Norwegen gelang sogar die perfekte Qualifikation mit 8 Siegen aus 8 Spielen, darunter zweimal gegen Italien.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Die beiden Testspiele der Schweizer Nati zeigen wir wie folgt live auf SRF zwei und in der Sport App: Freitag, 27. März, 20:45 Uhr: Schweiz – Deutschland

Dienstag, 31. März, 18:00 Uhr: Norwegen – Schweiz

Tami erklärt die Auswahl der hochkarätigen Gegner wie folgt: «Wenn wir besser werden wollen, müssen wir gegen solche starke Gegner testen. Wir müssen unseren besten Fussball auch gegen sie zeigen können.»

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