Sion und Luzern trennen sich am 23. Spieltag der Super League im Stade de Tourbillon mit 0:0.

Die Sittener und die Luzerner bleiben damit zum 5. Mal in Folge sieglos.

Auch zwischen Winterthur und Lugano gibt es keinen Sieger. Das Duell GC – YB gibt es hier live zu sehen.

«Ich habe Klartext gesprochen», liess Luzern-Trainer Mario Frick vor dem Gastspiel in Sion verlauten. 3 Tage nach dem Cup-Out beim Unterklassigen Stade-Lausanne-Ouchy wollte der Liechtensteiner von seinem Team im Liga-Alltag eine klare Leistungssteigerung sehen.

Doch trotz 5 Wechseln in der Startelf und einer sichtbaren Reaktion, wollte Fricks Luzernern der 1. Pflichtspiel-Sieg in diesem Jahr erneut nicht gelingen. Im Stade de Tourbillon setzte es ein 0:0 ab, was sich für den FCL wie 2 verlorene Punkte anfühlen dürfte.

Immer wieder Di Giusto und Villiger

Gleich ein paar Mal hatte Luzern am Führungstreffer geschnuppert. Topskorer Matteo Di Giusto kam einem Tor schon in der 8. Minute sehr nahe, als er eine Hereingabe von Stürmer Lars Villiger an den Querbalken setzte. Die zwei Offensivspieler blieben auch in der Folge die Unruhestifter. Bei jedem Luzerner Angriff hatte sicher einer der beiden seine Füsse im Spiel. Oft versuchten sie es aber im Zusammenspiel.

Etwa in der 13. Minute, in welcher Villiger den Ball nach einem Freistoss von Di Giusto per Direktabnahme knapp über den Kasten setzte. Kurz vor der Pause jubelte Villiger dann bereits euphorisch vor den mitgereisten Fans. Der 22-Jährige hatte nach einer weiteren Vorlage von Di Giusto zum vermeintlichen 1:0 eingenetzt. Das Tor zählte wegen einer Abseitsstellung jedoch zu Recht nicht.

Nur kurz zuvor hätte Julian von Moos den FCL ebenfalls beinahe in Führung gebracht. Der nach der Cup-Niederlage neu in die Startelf gerückte Angreifer scheiterte mit der Hacke aus wenigen Metern an Goalie Anthony Racioppi.

Sittener Remis-Könige

Von Sion, das ein schmerzhaftes Cup-Out gegen GC zu verarbeiten hatte, kam während der gesamten Spielzeit klar weniger. Einzig in der 1. Halbzeit vergab Théo Berdayes eine gute Möglichkeit, als er aus spitzem Winkel nicht an Torhüter Pascal Loretz vorbeikam. Zumindest schafften es die Walliser im 2. Durchgang, die Luzerner Offensivbemühungen etwas energischer zu stören.

Die Nullnummer hilft auch Sion nicht weiter. Die Equipe von Trainer Didier Tholot blieb ebenfalls zum 5. Mal in Serie ohne Sieg, teilte in der Super League zum 4. Mal in Folge die Punkte.

So geht's weiter

Luzern bestreitet als nächstes am Dienstag das Heimspiel gegen die Grasshoppers. Sion empfängt am Donnerstag den FC Basel. Beide Partien beginnen um 20:30 Uhr.

Super League