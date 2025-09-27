Der FCZ sah zuletzt gegen St. Gallen schlecht aus. Jungstar Cheveyo Tsawa könnte das am Samstag in der 7. Super-League-Runde ändern.

Legende: Trifft er gegen seinen Jugendklub? Cheveyo Tsawa. Freshfocus/Philip Kresnik

Der FC Zürich versucht, nach dem blamablen Cup-Out gegen den Challenge-League-Vertreter Nyon wieder in die Spur zu finden. Zurück im Meisterschaftsalltag bauen die Limmatstädter auch auf Cheveyo Tsawa, den am Samstag im Letzigrund eine spezielle Affiche erwartet.

Der 18-jährige Mittelfeldspieler gilt als einer der vielversprechendsten Nachwuchsfussballer der Schweiz, er hat soeben beim FCZ einen Vertrag bis 2030 unterschrieben. Das Fussballspielen erlernte er allerdings beim FC St. Gallen.

Das Gefühl, gegen seinen Jugendklub zu gewinnen, kennt Tsawa zwar. Zum letzten Erfolg im Mai 2024 (2:1) konnte er allerdings wenig beitragen: Der damals 17-Jährige wurde erst in der 89. Minute eingewechselt.

Schwarze Serie

Seither hat der FCZ, wohin Tsawa 2022 gewechselt hat, viermal in Folge gegen St. Gallen verloren. Der FCSG war letzte Saison hauptverantwortlich dafür, dass der FCZ die Meisterrunde verpasste. Ein Pünktchen in den ersten drei Direktduellen hätte den Zürchern für den Einzug in die Championship Group gereicht. Und zu guter Letzt setzte sich das Team von Coach Enrico Maassen noch in der Abstiegsrunde durch.

Am Samstag heisst es wieder Blau-Weiss gegen Grün-Weiss. Die Niederlagenserie gegen St. Gallen sei eine «Extramotivation», sagte FCZ-Coach Mitchell van der Gaag im Vorfeld. Es treffen zwei Teams aufeinander, welche ihre letzten beiden Super-League-Spiele gewonnen haben.

Cup-Out wirkt nach

Der Unterschied zwischen den beiden Teams: St. Gallen jubelte auch beim letzten Einsatz, dem (mühevollen) Sieg im Cup beim FC Wil. Es war wettbewerbsübergreifend der 4. Sieg im 4. Auswärtsspiel der Saison. Der FC Zürich schied, wie eingangs erwähnt, in der 2. Runde aus.

Van der Gaag nannte das Cup-Out einen «harten Schlag». Es habe im Nachgang viele Gespräche gegeben. «Nun spielen wir zuhause. Wir wollen eine positive Antwort finden, wenn der Leader kommt.»

Zürich – St. Gallen live Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie das Super-League-Spiel zwischen dem FCZ und St. Gallen am Samstag ab 20:10 Uhr live auf SRF zwei. Alle Tore der weiteren Spiele sehen Sie anschliessend in der Sendung «Super League – Highlights».

Tsawas Achterbahn

Beim 1. Heimsieg der Saison vor zwei Wochen gegen Servette war Tsawa mit seinen beiden Treffern zum Matchwinner avanciert. Im Cup in Nyon gehörte er zu den Penaltysündern im Elfmeterschiessen.

Van der Gaag ist dennoch vom 18-Jährigen überzeugt: «Er hat eine sehr gute Zukunft. Manche Spieler haben in ihrem zweiten Profijahr Schwierigkeiten, aber Tsawa will sich jeden Tag verbessern. Auch seine Entwicklung neben dem Feld ist vielversprechend. Für Coaches ist es ein Vergnügen, mit Spielern wie ihm zu arbeiten.» Vielleicht kann Tsawa gegen St. Gallen erneut zeigen, dass das Vertrauen seines Coaches gerechtfertigt ist.

Resultate