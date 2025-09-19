Der Schwede Roger Rönnberg steht neu an der Bande des HC Fribourg-Gottéron und sitzt am Sonntag bei SRF im «Sportpanorama».

Legende: Der neue Denker und Lenker bei Fribourg-Gottéron Roger Rönnberg präsentiert sich am Sonntag dem «Sportpanorama»-Publikum. KEYSTONE/Til Buergy

Roger Rönnberg ist seit dieser Saison als Cheftrainer beim HC Fribourg-Gottéron im Amt. Der Start in die National-League-Meisterschaft verlief bislang durchwachsen. Die Verpflichtung des 54-jährigen Schweden wurde indes von langer Hand vorbereitet. Geht es nach dem dürstenden Klub, soll der Neue zum Meistermacher werden.

Der Auftrag an den vierfachen Champions-Hockey-League-Sieger und zweifachen schwedischen Meister mit dem Frölunda HC lautet nämlich wie folgt: Die Saanestädter zum ersten Meistertitel der Vereinsgeschichte führen.

Nach zwölf Jahren in seiner Heimat ist Rönnberg erstmals überhaupt im Ausland angestellt. Bei Moderator Sascha Ruefer im «Sportpanorama» erklärt der Nordländer, wie sich das Abenteuer für ihn angelassen hat. Rönnberg erzählt, was ihn als Eishockey-Coach auszeichnet und wie er mit den hohen Erwartungen umgeht.

Neben Aktualität sind dies die Themen der Sendung: