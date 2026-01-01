Unkontrollierbare Wassermassen im Haus, Flucht aufs Dach und Nachbarn, die es nicht geschafft haben: Im Sommer 2021 wurde Fussballtrainerin Jacqueline Dünker Opfer einer Flutkatastrophe. Im SRF-Format «Kehrseite – Abseits des Erfolgs» spricht sie über die folgenschwere Nacht und den Wiederaufbau.

Das Wasser ist schon lange wieder weg. Aber die Narben sind noch da. Die Narben dieser Sommernacht 2021. «Ich kann bis heute noch nicht richtig begreifen, was da passiert ist. Aber de facto war es so, dass im Grunde unser komplettes Neubaugebiet und auch die komplette Umgebung hier rund um die Ahr sehr hoch unter Wasser stand», erzählt Jacqueline Dünker.

Sie, die einst Trainerin der FCZ-Frauen war und mittlerweile als Co-Trainerin in Köln amtet, sass am Abend vor der Flut noch gemütlich im Garten. «Irgendwann war es so, dass eine Nachricht von den Nachbarn kam, wonach mit ein bisschen Hochwasser gerechnet werde», sagt Dünker, die im Juli 2021 in ihrem Haus in Bad Neuenahr-Ahrweiler weilte.

Dünker und ihre Lebenspartnerin Nina Dielmann machten sich auf, um die Nachbarn zu unterstützen und Sandsäcke zu stapeln. Was in diesem Moment niemand ahnte: Die Sandsäcke waren nutzlos.

Anlaufstelle für Betroffene und deren Umfeld Box aufklappen Box zuklappen Pro Mente Sana https://promentesana.ch/

Eine Mülltonne wurde ins Haus geschwemmt

In der Nacht kam die Flut. «Plötzlich ging das Licht aus und die Haustür platzte auf. Eine Mülltonne wurde ins Haus gespült und ich bin nur noch die Treppe hoch gesprintet», erzählt Dünker. Zusammen mit ihrer Lebenspartnerin flüchtete Dünker via Garagendach schliesslich auf das Dach des Wohnhauses.

Verzweiflung kam auf. Denn Dünker hörte vieles, aber sah aufgrund der Dunkelheit praktisch nichts. «Das Beängstigende war tatsächlich, dass man viele Hilfeschreie gehört hat. Viel schlimmer war aber, dass man diese Hilfeschreie irgendwann nicht mehr gehört hat. Diese Stille war unerträglich.» Es gibt Nachbarn, die nicht überlebt haben. Dünker und Dielmann wurden später in der Nacht gerettet.

Der Schaden war immens. «Wir trafen am Tag danach eine grosse Verwüstung an. Nicht nur im Haus, sondern im ganzen Gebiet.» Dünker und Dielmann nahmen die Aufräumarbeiten in Angriff und spürten viel Solidarität. Ob in der Familie, im Dorf oder überregional. «Das war schon ganz besonders», sagt Dielmann.

Das Paar blieb im Ort und entschied sich, auf dem Grundstück ein neues Haus zu errichten. Dünker erklärt: «Weil wir uns hier in der Gemeinschaft sehr, sehr wohlfühlen, stand es eigentlich nie zur Debatte, was anderes zu suchen.» Dünkers ganze Geschichte erfahren Sie in der aktuellen Folge von «Kehrseite – Abseits des Erfolgs».