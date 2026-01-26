Am Freitag, 6. Februar starten die Olympischen Winterspiele 2026 in Milano Cortina. SRF berichtet im TV und Radio, online sowie auf Social Media täglich von früh bis spät an allen 16 Olympiatagen live. Im Fokus stehen die Schweizer Teams sowie Athletinnen und Athleten.

Erstmals seit 20 Jahren finden die Olympischen Winterspiele vom 6. bis 22. Februar 2026 wieder in der mitteleuropäischen Zeitzone statt. Rund 3000 Athletinnen und Athleten werden in Milano Cortina erwartet, in 16 Disziplinen stehen 116 Medaillenentscheidungen an. SRF begleitet die Olympischen Winterspiele 2026 umfassend und berichtet an allen 16 Olympiatagen live am TV, im Radio sowie online und auf den Social-Media-Kanälen von SRF Sport. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf den Schweizer Teams, den Athletinnen und Athleten sowie ihren Wettkämpfen.

Täglich mindestens 12 Stunden Liveprogramm im TV

Das Publikum kann die Olympischen Winterspiele täglich während mindestens 12 Stunden am Stück auf SRF zwei verfolgen. SRF sendet an allen 16 Olympiatagen von morgens bis abends live, insgesamt wird im Fernsehen rund 220 Stunden live aus Milano Cortina berichtet. An den Wettkampftagen ist SRF zwischen 08.55 und 23.55 Uhr durchgehend live auf Sendung. Je nach Wettkampfprogramm beginnt die Übertragung auch einmal später oder endet früher. Entscheidungen mit Schweizer Beteiligung sind, wenn immer möglich, Teil der TV-Liveübertragung. Der regelmässige und im Programm ausgeflaggte «Olympiaflash» hält das Publikum auf dem Laufenden.

Im SRF-Studio in Cortina führen Annette Fetscherin und Sascha Ruefer abwechslungsweise das Publikum durch das Programm und begrüssen Medaillengewinnerinnen und -gewinner sowie weitere Gäste. Das Studio befindet sich in Cortina im «Nations Village».

Alle Entscheidungen mit Schweizer Beteiligung live bei Radio SRF 3

Auch Radio SRF sendet täglich direkt von den Olympischen Winterspielen in Milano Cortina. Auf Radio SRF 3 gibt es regelmässige Liveschaltungen zu den Wettkämpfen mit Schweizer Beteiligung sowie internationalen Highlights. Auch auf Radio SRF 1 sind immer wieder Olympia-Updates zu hören. Hörerinnen und Hörer von Radio SRF 1 werden zudem täglich zwischen 12.00 Uhr und 23.00 Uhr zur vollen Stunde mit zusätzlichen Sportflashes aufdatiert. Vor Ort berichten Men Marugg, Danja Spichtig und Reto Wiedmer.

Umfassender Service online und auf Social Media

Das Olympia-Special auf srf.ch/sport und in der SRF Sport App wartet mit diversen weiteren Features auf. Die Nutzerinnen und Nutzer erwartet etwa eine Übersicht über alle Ergebnisse, Hintergrundberichte und Analysen sowie Interviews. Dank drei zusätzlicher Web-Livestreams ist das Publikum nahe am Geschehen in Milano Cortina.

Auch auf den Social-Media-Kanälen von SRF Sport verpassen Followerinnen und Follower keine Schweizer Athletinnen und Athleten sowie internationale Highlights. Stories und Behind-the-Scenes-Einblicke runden den Service ab.

Rahmenprogramm mit verschiedenen Dokumentationen

Abgerundet wird das umfassende Olympia-Programm bei SRF mit mehreren Dokumentationen. Die dreiteilige Serie «Auf dünnem Eis» begleitete Lukas Britschgi, Europameister 2025 im Eiskunstlaufen, auf seinem Weg an die Olympischen Spiele. In einer weiteren Dokumentation steht Eishockeyspielerin Lara Stalder im Fokus. Die Dokumentationen «Rückblick auf Olympia 1956 in Cortina» und «Rückblick auf Olympia 2022» blicken auf vergangene Olympische Winterspiele zurück. Am 31. Januar 2026 findet zudem beim «Samschtig-Jass» ein Olympia-Special mit Bernhard Russi und Dominique Gisin statt.

«Die Olympischen Winterspiele finden nicht nur erstmals seit 20 Jahren wieder in unserer Zeitzone, sondern auch ganz in der Nähe statt. Einige Wettkämpfe werden unmittelbar an der Schweizer Grenze in Livigno bestritten. Es freut mich, unserem Publikum an allen Olympiatagen ein auf allen Kanälen umfassendes und attraktives Programm bieten zu können», sagt Susan Schwaller, Chefredaktorin von SRF Sport.