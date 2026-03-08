Zwei Medaillen hat die Schweiz an den Paralympics bereits eingeheimst: Nach Gold zum Auftakt von Robin Cuche in der Abfahrt jubelte Aron Fahrni am Sonntag über Bronze. Weitere könnten nun am Montag dazukommen. Cuche hat die Chance, im Super-G nachzudoppeln. Neben ihm treten im Rennen der Kategorie «Standing» auch Théo Gmür, Ueli Rotach und Emerick Sierro an. In der Kategorie «Sitting» gehen Pascal Christen und Christophe Damas für die Schweiz an den Start.

