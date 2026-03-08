 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Paralympics: Schweizer Starts Das läuft am Montag bei Milano Cortina 2026

Der 3. von 9 Wettkampftagen bei den Paralympics steht an: Hier geht's zum Programm-Überblick mit allen Schweizer Einsätzen.

08.03.2026, 16:55

Teilen

Zwei Medaillen hat die Schweiz an den Paralympics bereits eingeheimst: Nach Gold zum Auftakt von Robin Cuche in der Abfahrt jubelte Aron Fahrni am Sonntag über Bronze. Weitere könnten nun am Montag dazukommen. Cuche hat die Chance, im Super-G nachzudoppeln. Neben ihm treten im Rennen der Kategorie «Standing» auch Théo Gmür, Ueli Rotach und Emerick Sierro an. In der Kategorie «Sitting» gehen Pascal Christen und Christophe Damas für die Schweiz an den Start.

Sendehinweise Montag

Box aufklappen Box zuklappen
  • Die Super-G der Frauen und Männer sehen Sie ab 09:00 Uhr live in der SRF Sport App.
  • Um 20:10 Uhr wird auf SRF zwei die Sendung «Para-Graf – das Paralympics-Magazin» ausgestrahlt.

Radio SRF 1, Nachrichten, 05.03.2026 17:10 Uhr ; 

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)