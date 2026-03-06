Die Paralympics gehen aus Schweizer Sicht grossflächig los. Von den total 9 selektionierten Athleten stehen nämlich gleich 8 im Einsatz. U.a. winkt dem Schweizer Medaillengaranten der letzten Jahre, Théo Gmür, in der Abfahrt die erste Medaillenchance.
Schweizer Stimmen vor der Abfahrt
Sendehinweise Samstag
- Die Männer-Abfahrt sehen Sie ab 9:15 Uhr im kommentierten Livestream auf der Sport App.
- Das Biathlon-Rennen zeigen wir Ihnen ab 11:55 Uhr im kommentierten Livestream auf der Sport App.
- Um 19:15 Uhr wird auf SRF zwei die Sendung «Para-Graf – das Paralympics-Magazin» ausgestrahlt.