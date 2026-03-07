Nach dem goldenen Start mit dem Sieg von Robin Cuche in der Abfahrt steht der zweite Tag bei den Paralympics 2026 an. Die Skifahrer erhalten eine Pause, dafür stehen aus Schweizer Sicht Highlights im Snowboardcross und im Biathlon an. Für Biathlet Luca Tavasci wird es über 12,5 Kilometer bereits der zweite Einsatz sein, Aron Fahrni hält die Schweizer Farben im Snowboardcross nach einem 6. Rang in der Qualifikation hoch.

Sendehinweise Sonntag Box aufklappen Box zuklappen Das Snowboardcross-Rennen sehen Sie ab 10:45 Uhr live in der SRF Sport App.

live in der SRF Sport App. Das Biathlon-Rennen zeigen wir Ihnen ab 12:05 Uhr im kommentierten Livestream auf der Sport App.

im kommentierten Livestream auf der Sport App. Um 20:00 Uhr wird auf SRF zwei die Sendung «Para-Graf – das Paralympics-Magazin» ausgestrahlt.