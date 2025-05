Die Ausgangslage

Seit 1995 ist der Giro d'Italia die früheste der drei grossen Landesrundfahrten im Kalender. Kurz nach der Saison der Frühjahrsklassiker rücken die Allrounder in den Mittelpunkt und kämpfen um das berühmte Rosa Trikot. Der Giro ist meist sehr berglastig und spektakulär, das Standing der Italien-Rundfahrt hoch, aber deutlich geringer als das der Tour de France. Weil das Giro-Ende und der Tour-Start nur fünf Wochen auseinanderliegen, verzichten viele Stars auf den Start in Italien – Frankreich geht vor.

Die Favoriten

In Abwesenheit von Titelverteidiger Tadej Pogacar und seinem Rivalen Jonas Vingegaard ist Pogacars slowenischer Landsmann Primoz Roglic vom deutschen Team Red Bull-Bora-hansgrohe heissester Sieganwärter. Roglic gewann 2023, fehlte dann im Vorjahr und holte stattdessen seinen vierten Vuelta-Triumph.

Sein grösster Widersacher dürfte der junge Spanier Juan Ayuso (22) aus Pogacars UAE-Team sein. Daneben gibt es eine ganze Reihe von Mitfavoriten: Die Yates-Zwillinge Adam (UAE Team Emirates-XRG) und Simon (Visma-Lease a Bike), Tokio-Olympiasieger Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) und der Kanadier Derek Gee (Israel-Premier Tech) zählen dazu.

Der junge Italiener Antonio Tiberi (Bahrain Victorious) könnte für eine Überraschung sorgen. Was der Kolumbianer Egan Bernal (Ineos Grenadiers) nach schweren Verletzungen und sein Landsmann Nairo Quintana (Movistar) wieder bzw. noch draufhaben, bleibt abzuwarten.

Legende: Werden den Sieg am Giro d'Italia wohl unter sich ausmachen Primoz Roglic (links) und Juan Ayuso. Keystone/EPA/Siu Wu

Die Strecke

Erstmals beginnt der Giro in Albanien, wo drei Etappen auf dem Programm stehen, ehe es nach einem Ruhetag in Süditalien weitergeht. Insgesamt fallen die ersten zwei Wochen ungewohnt unspektakulär aus: Einige Sprint- und diverse mittelschwere Hügeletappen sowie zwei kürzere Einzelzeitfahren werden noch keine grossen Aufschlüsse über die Kräfteverhältnisse im Kampf um Rosa geben.

Woche 3 hat es mit brutal schweren Alpenetappen aber in sich. Am vorletzten Tag warten sogar die nicht asphaltieren letzten Kilometer am Colle delle Finestre (2178 m ü. M.). Auch Schotterabschnitte der Strade Bianche fehlen nicht. Nach 3413 km endet der Giro am 1. Juni in Rom und führt erstmals durch den Vatikan.

Die Schweizer

Von den 184 gemeldeten Fahrern stammt nur einer aus der Schweiz, nachdem der ausser Form geratene Marc Hirschi bei Tudor kein Aufgebot erhielt. Das Schweizer Team bestreitet dank der Wildcard die Premiere am Giro, auch für Hirschi wäre es eine gewesen.

Für Yannis Voisard hingegen gilt der Konjunktiv nicht, es ist sogar seine Premiere an einer dreiwöchigen Tour. Der starke Bergfahrer aus dem Jura startet für Tudor, bei welchem er den Leader Michael Storer unterstützt. Der Australier gewann zuletzt die fünftägige Tour of the Alps.

Neben dem Team Tudor ist mit Q36.5 ein zweites Schweizer Radsport-Team vertreten. Die 2023 gegründete Equipe hat auch Dank der Verpflichtung des britischen Topfahrers Tom Pidcock eine Einladung für den Giro d'Italia erhalten.

