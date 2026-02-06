Auf Los geht's los! Der 1. von 16 Wettkampftagen bei den 25. Winterspielen steht an: Hier können Sie sich einen Überblick verschaffen über alle Schweizer Starts und die Entscheidungen bzw. Highlights des Tages.

fett markiert bzw. golden hinterlegt = Finals mit Medaillenvergabe; insgesamt bringt der Samstag 5 Entscheidungen

Hier gibt es das detaillierte Programm: https://www.srf.ch/sport/milano-cortina-2026-zeitplan

Sendehinweis Box aufklappen Box zuklappen SRF zwei sendet von 9:55 Uhr (Auftakt Curling, Mixed Doppel) bis um 23:50 Uhr durchgehend live.

In der Sport App und auf www.srf.ch/sport mit parallel bis zu 4 Livestreams geht es um 10:00 Uhr los.

Ski Alpin: Früher Paukenschlag mit der Königsdisziplin

Im 1. olympischen Skirennen wird in Bormio auf der Traditionsstrecke «Stelvio» der Olympiasieger in der prestigeträchtigen Abfahrt ermittelt. Das Swiss-Ski-Quartett, angeführt von Marco Odermatt und Franjo von Allmen, darf sich, abgestützt auf die überragenden Ergebnisse im laufenden Winter, einiges ausrechnen. Dann gibt's noch diesen Mutmacher: Die 3 vergangenen grossen Abfahrts-Titel fuhren der Reihe nach Beat Feuz (Olympiasieger 2022), Odermatt (Weltmeister 2023) sowie von Allmen (Weltmeister 2025) ein.

Curling Mixed Doppel: Beim Doppeleinsatz unter Druck

Wie schon am Donnerstag hat das Ehepaar Briar Schwaller-Hürlimann/Yannick Schwaller auch am 1. offiziellen Wettkampftag das happige Pensum von 2 Matches zu absolvieren. In Cortina treffen die beiden am Morgen auf Schweden, ehe abends das bislang wenig überzeugende Tschechien wartet. Das Schweizer Tandem muss mit seiner bislang ausgeglichenen Bilanz (2:2) dringendst zulegen, um die Halbfinals nicht vorzeitig aus den Augen zu verlieren.

Ski Freestyle: Hoffnungsträger Gremaud & Ragettli greifen ein

In der Slopestyle-Quali im Freeski schickt Swiss-Ski am Samstag je 4 Vertreterinnen und 4 Vertreter ins Rennen um das Final-Ticket. Die Equipe ist aber auch in qualitativer Hinsicht stark aufgestellt. Mathilde Gremaud weiss, wie man Olympiamedaillen ergattert – 3 an der Zahl nennt sie schon ihr Eigen, u.a. die Goldene im Slopestyle 2022. Andri Ragettli dagegen ist Weltmeister sowie X-Games-Champion und möchte seine sportliche Vita endlich auch mit einem Podestplatz bei Winterspielen anreichern. Wie also bringen sich die beiden in Stellung?

Ski Nordisch: Frauenpower am 1. Wettkampftag

Die erste von 12 Langlauf-Entscheidungen bei Milano Cortina betrifft den Frauen-Skiathlon. Das Rennen über 2-mal 10 km mit Skiwechsel im Val di Fiemme ist aus Schweizer Sicht auch ein Sister Act. Vor 4 Jahren belegte Nadja Kälin bei ihrem Olympia-Debüt den ansprechenden 21. Rang, in Norditalien wird sie in der Loipe von Schwester Marina Kälin begleitet. Einzelkämpferin ist dagegen Skispringerin Sina Arnet bei ihrer Feuertaufe im Schaufenster der 5 farbigen Ringe.

