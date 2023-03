Im Training zum Grand Prix in Saudi-Arabien bestätigt sich das Bild aus dem Start-GP. Alfa Romeo hat noch Aufholbedarf.

Alonso und die Red Bulls auch in den Trainings von Dschidda vorne

Legende: Überzeugt auch in Saudi-Arabien Aston-Martin-Pilot Fernando Alonso. imago images/Motorsport Images

Im Training zum 2. GP der Formel-1-Saison hat sich erneut Auftaktsieger Max Verstappen an die Spitze gesetzt. Der Weltmeister fuhr im Red Bull auf dem Kurs in Dschidda in Saudi-Arabien die schnellste Runde.

Auch hinter dem Niederländer präsentierte sich das Bild ähnlich: Teamkollege Sergio Perez war wieder vorne dabei, musste sich in den Übungsläufen aber Fernando Alonso geschlagen geben.

Der Aston-Martin-Pilot, vor 2 Wochen in Sakhir hinter den Red Bulls auf dem Podest, bestätigte damit seine überraschend sensationellen Leistungen vorerst auch in Dschidda.

Ferrari mit Charles Leclerc (9.) und Carlos Sainz (10.) sucht die hohe Pace ebenso wie Mercedes noch. Bei den Silberpfeilen konnte George Russell als Trainings-5. mehr überzeugen als Lewis Hamilton (12.).

02:45 Video Ist die Saison für Ferrari schon gelaufen, Marc Surer? Aus Sport-Clip vom 17.03.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 45 Sekunden.

Bottas am langsamsten

Bei Alfa Romeo überhaupt noch nicht auf Touren kam Valtteri Bottas. Der Finne drehte die langsamsten Runden des Feldes, Teamkollege Guanyu Zhou reihte sich an 16. Position ein. Damit haben beide Piloten des Hinwiler Rennstalls noch Steigerungsbedarf.