WM-Spitzenreiter Lando Norris hat am Freitag seine Ambitionen auf den ersten WM-Titel in der Formel 1 eindrucksvoll unterstrichen.

Legende: Zügig unterwegs Lando Norris. Keystone/Ali Haider

Am letzten Wochenende noch ist Lando Norris eine ungenügende Teamstrategie zum Verhängnis geworden – in Katar schaute nur Rang 4 heraus, er musste WM-Mitstreiter Max Verstappen wieder herankommen lassen.

In Abu Dhabi hatte der McLaren-Pilot nun wieder die Nase vorn: Im freien Training drehte er die mit Abstand schnellste Runde. Der Brite fuhr im 2. Übungslauf gut drei Zehntelsekunden Vorsprung auf Weltmeister Verstappen heraus. Der Red-Bull-Fahrer wurde zum Auftakt des Saisonfinales Zweiter.

Im 1. Training hatten die beiden noch 8 Tausendstel getrennt – in gleicher Konstellation ebenfalls auf den Rängen 1 und 2.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Nachfolgende das Live-Programm zum Saisonfinale in Abu Dhabi: Samstag 11:30 Uhr: 3. freies Training

15:00 Uhr: Qualifying (live auf SRF zwei) Sonntag 14:00 Uhr: GP (live auf SRF zwei)

Oscar Piastri im zweiten McLaren, dritter Titelanwärter beim letzten Rennen des Jahres, wurde im 2. Training nur Elfter. Den 1. Umgang hatte er ausgelassen. Auch Mercedes und Ferrari, die eigentlich das Zünglein an der Waage im WM-Kampf sein könnten, waren längst nicht auf Norris' Niveau.

Norris klar in der Pole Position

Vor dem Saisonfinale am Sonntag ist die Ausgangslage für Norris grundsätzlich komfortabel. 12 Punkte Vorsprung hat er auf Verstappen, 16 sind es auf Piastri. Landet Norris auf dem Podest, dann ist er in jedem Fall erstmals Weltmeister. Und zumindest zum Auftakt hatte der 26-Jährige keine Probleme, sich an der Spitze zu halten.

Verstappen und Piastri benötigen jeweils einen Sieg und müssen zudem auf einen deutlichen Ausrutscher von Norris hoffen.

«Alles andere wäre verrückt ...»

Piastri, der die geringsten Chancen auf den Titel hat, könne daher im Rennverlauf durchaus zur Zusammenarbeit aufgefordert werden, sagte McLaren-CEO Zak Brown bei Sky: «Wenn im Rennen klar wird, dass einer von beiden noch eine Titelchance hat und der andere nicht mehr, dann tun wir, was wir können. Alles andere wäre verrückt.»

