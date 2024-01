Swiss-Ski ist auf gutem Weg, zum 4. Mal in den letzten 5 Jahren die Weltcup-Nationenwertung zu gewinnen. Dank Marco Odermatt und Lara Gut-Behrami, aber nicht nur.

Schweiz zieht in der Nationenwertung davon

Legende: Hatten Grund zum Feiern Das Schweizer Männerteam mit Garmisch-Sieger Marco Odermatt und dem drittplatzierten Franjo von Allmen. key/dpa/Angelika Warmuth

904 Punkte Vorsprung weist das Swiss-Ski-Team auf die Rivalen aus Österreich auf. Alleine seit dem Jahreswechsel holten die Schweizerinnen und Schweizer 752 Punkte mehr als die Austria-Asse.

Verantwortlich dafür sind in erster Linie die Männer. Marco Odermatt und seine Teamkollegen holten 2227 Punkte, 726 Zähler mehr als Manuel Feller, Vincent Kriechmayr und Co. Doch auch die Swiss-Ski-Athletinnen hielten die Nachbarinnen in Schach (+26 Punkte).

Schweiz Österreich Männer Adelboden 300 227 Wengen 722 489 Kitzbühel 430 300 Schladming 279 208 Garmisch 496 277 Frauen Kranjska Gora 183 181 Zauchensee 544 652 Flachau 127 67 Jasna 260 56 Cortina 393 525

Gewichtige Ausfälle

Die Verletzungsmisere in dieser Saison hat sowohl die Schweiz wie auch Österreich hart getroffen. Wendy Holdener fällt seit Mitte Dezember aus, hofft aber auf ein Comeback noch diese Saison. Keine Punkte mehr sammeln werden auch Corinne Suter, Joana Hählen und bis auf weiteres Michelle Gisin.

Im ÖSV, der seit dem letzten Jahr offiziell Ski Austria heisst, fehlt seit seinem Sturz in Bormio Gesamtweltcup-Aspirant Marco Schwarz.

Breite in beiden Teams

Teilweise wettmachen können die beiden Top-Nationen im Weltcup die Ausfälle durch ihre Breite. Für die Schweiz sammelten bislang 17 Athletinnen und 22 Athleten Weltcup-Punkte. Für Österreich sogar noch etwas mehr: 23 Frauen und 22 Männer.

Dank Odermatt und Lara Gut-Behrami hat die Schweiz aber klare Vorteile an der Spitze. Der Nidwaldner hat 847 Punkte mehr auf dem Konto als Feller, der beste Österreicher. Die Reserve von Gut-Behrami, die am Wochenende ebenfalls die 1000-Punkte-Marke knackte, auf Cornelia Hütter beträgt 511 Zähler.

Kein Team-Wettbewerb

Garantiert ist der Schweizer Sieg in der Nationenwertung noch nicht. Zu fahren sind voraussichtlich noch 18 Frauen- und 16 Männer-Rennen.

Zum Vorteil gereicht Swiss-Ski, dass bei Weltcup-Finale in Saalbach heuer kein Team-Wettbewerb stattfindet. In diesem wurde das siegreiche Team bislang mit 400 Punkten für die Nationenwertung belohnt.