Die Spoken-Word-Poetin Fatima Moumouni stammt aus München und lebt in Zürich. Sie performt auf vielen Slam-Poetry-Bühnen im deutschsprachigen Raum. Daneben studiert sie Ethnologie und Volkswirtschaft. Sie engagiert sich für muslimischen Poetry Slam und gegen Rassismus. Aktuell ist sie Gastgeberin der Talk-Reihe «Das Ende der Sicherheit», Link öffnet in einem neuen Fenster am Theater Neumarkt in Zürich.