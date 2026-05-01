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Bild des Monats Wählen Sie das schönste Wetterfoto des Monats April 2026

Frühling im Tal, letzte Schneereste in den Bergen, erste Gewitterwolke, Nebel am Morgen und leuchtende Farben in Feld und Landschaft. Mal ruhig, mal dynamisch. Nun haben Sie die Wahl. Welches Bild darf sich «Schönstes Bild des Monats April» nennen?

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01.05.2026, 12:14

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  • Bild 1 von 6. Rünenberg/BL. 5. April: Im April blüht der Raps. Bildquelle: Esther Bouaouina.
    Rapsfeld
  • Bild 2 von 6. Waldstatt/AR. 5. April: Eine imposante Wolkenformation türmt sich am Himmel, ein Gewitter kündigt sich an. Bildquelle: Marco Tizzoni.
    Wolken
  • Bild 3 von 6. Konkordiaplatz/VS. 10. April: Ein stimmungsvoller Sonnenuntergang, begleitet von zarten, hohen Wolken. Bildquelle: Thomas Hegner.
    Sonnenuntergang mit dünnen Wolken.
  • Bild 4 von 6. Emmental/BE. 11. April: Noch liegt ein feiner Nebel über dem Tal, bevor die Frühlingssonne langsam Wärme bringt. Bildquelle: Tobias Messerli.
    Morgenstimmung
  • Bild 5 von 6. Seealpsee/AI. 17. April: Der letzte Schnee schmilzt und die Frühlingsblumen beginnen zu spriessen. Bildquelle: Conny Bianchi.
    Schneereste mit Frühligsblumen
  • Bild 6 von 6. Bubikon/ZH. 28. April: Eine idyllische Frühlingslandschaft mit blühenden Obstbäumen, leuchtend gelben Rapsfeldern. Bildquelle: Gilbert Zellweger.
    Frühlingsfelder
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Die Umfrage läuft bis am 3. Mai 2026 um 12 Uhr.

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