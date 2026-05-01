Bild des Monats - Wählen Sie das schönste Wetterfoto des Monats April 2026

Frühling im Tal, letzte Schneereste in den Bergen, erste Gewitterwolke, Nebel am Morgen und leuchtende Farben in Feld und Landschaft. Mal ruhig, mal dynamisch. Nun haben Sie die Wahl. Welches Bild darf sich «Schönstes Bild des Monats April» nennen?