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Bild 1 von 6. Rünenberg/BL. 5. April: Im April blüht der Raps. Bildquelle: Esther Bouaouina.
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Bild 2 von 6. Waldstatt/AR. 5. April: Eine imposante Wolkenformation türmt sich am Himmel, ein Gewitter kündigt sich an. Bildquelle: Marco Tizzoni.
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Bild 3 von 6. Konkordiaplatz/VS. 10. April: Ein stimmungsvoller Sonnenuntergang, begleitet von zarten, hohen Wolken. Bildquelle: Thomas Hegner.
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Bild 4 von 6. Emmental/BE. 11. April: Noch liegt ein feiner Nebel über dem Tal, bevor die Frühlingssonne langsam Wärme bringt. Bildquelle: Tobias Messerli.
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Bild 5 von 6. Seealpsee/AI. 17. April: Der letzte Schnee schmilzt und die Frühlingsblumen beginnen zu spriessen. Bildquelle: Conny Bianchi.
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Bild 6 von 6. Bubikon/ZH. 28. April: Eine idyllische Frühlingslandschaft mit blühenden Obstbäumen, leuchtend gelben Rapsfeldern. Bildquelle: Gilbert Zellweger.
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