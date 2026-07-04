Jeweils am Samstagnachmittag küren wir das beste #SRFMeteoVideo der vergangenen Woche.

Nach der Hitze kamen die Gewitter mit Hagel, Blitzen UND einer grossartigen und vor allem sehr grossen Wasserhose auf dem Bodensee. Diese Aufnahme küren wir damit zum Wettervideo der Woche. Herzliche Gratulation!

Passend zum Thema Wasserhose Tornado in der Schweiz!

Weitere tolle Videos dieser Woche gibts hier:

Wie wird meine Aufnahme zum Wettervideo der Woche? Box aufklappen Box zuklappen Neben vielen Wetterfotos erhalten wir auch Filme und Zeitraffer. Das schönste, spannendste oder extremste Video der vergangenen Woche wird von uns am Samstagnachmittag ausgewählt und hier publiziert.

SRFMeteoVideo