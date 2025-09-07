Am Donnerstag zogen zum Teil heftige Gewitter über die Schweiz. Die grössten Hagelkörner wurden in den beiden Appenzell gesichtet und auf Video festgehalten. Wir hoffen, es ist nicht allzu viel zu Schaden gekommen. Gratulation zum Wettervideo der Woche, David Hohl.
Weitere Videos der Woche:
Wie wird meine Aufnahme zum Wettervideo der Woche?
Neben vielen Wetterfotos erhalten wir auch Filme und Zeitraffer. Das schönste, spannendste oder extremste Video der vergangenen Woche wird von uns am Sonntagmorgen ausgewählt und hier publiziert.
