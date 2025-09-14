Jeweils am Sonntagmorgen krönen wir das beste #SRFMeteoVideo der vergangenen Woche.

Am vergangenen Sonntag lief noch kein neuer Tatort, dafür gab es pünktlich zur Prime Time eine totale Mondfinsternis. Simon Walther hat diese zusammen mit dem Sonnenuntergang hinter dem geschäftigen Appenzellerland festgehalten. Deshalb gratulieren wir zum Wettervideo der Woche.

Nicht nur der Mond hat entzückt, sondern auch beim Wetter war viel los in der letzten Woche: von gut sichtbaren Gewitterwolken bis hin zu starkem Westwind. Sehen Sie selbst:

Wie wird meine Aufnahme zum Wettervideo der Woche? Box aufklappen Box zuklappen Neben vielen Wetterfotos erhalten wir auch Filme und Zeitraffer. Das schönste, spannendste oder extremste Video der vergangenen Woche wird von uns am Sonntagmorgen ausgewählt und hier publiziert.

SRFMeteoVideo