Wettervideo der Woche Fotogene SMS: Sonnenuntergang, Mondfinsternis und Säntis

Jeweils am Sonntagmorgen krönen wir das beste #SRFMeteoVideo der vergangenen Woche.

14.09.2025, 08:56

Am vergangenen Sonntag lief noch kein neuer Tatort, dafür gab es pünktlich zur Prime Time eine totale Mondfinsternis. Simon Walther hat diese zusammen mit dem Sonnenuntergang hinter dem geschäftigen Appenzellerland festgehalten. Deshalb gratulieren wir zum Wettervideo der Woche.

Nicht nur der Mond hat entzückt, sondern auch beim Wetter war viel los in der letzten Woche: von gut sichtbaren Gewitterwolken bis hin zu starkem Westwind. Sehen Sie selbst:

Wie wird meine Aufnahme zum Wettervideo der Woche?

Neben vielen Wetterfotos erhalten wir auch Filme und Zeitraffer. Das schönste, spannendste oder extremste Video der vergangenen Woche wird von uns am Sonntagmorgen ausgewählt und hier publiziert.

SRFMeteoVideo

SRF Meteo App

Das SRF Meteo-Logo vor einer Waldlandschaft

Schauen Sie jetzt in die SRF Meteo App und seien Sie parat für jedes Wetter – schnell, verlässlich, aktuell. Haben Sie die SRF Meteo App noch nicht auf Ihrem Smartphone? Dann laden Sie diese hier runter.

Jetzt installieren und mit wettern.

