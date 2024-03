Am vergangenen Abstimmungssonntag hat das Stimmrechtsalter 16 in Riehen BS eine deutliche Abfuhr erhalten: 70 Prozent stimmten dagegen. Auch die Community auf der SRG-Plattform «dialog» ist mehrheitlich gegen eine Senkung des Stimmrechtsalters, wenn auch weniger deutlich. Hier sind es aktuell 57 Prozent der Userinnen und User, die das aktuelle Stimmrechtsalter beibehalten wollen.

Das Hauptargument: 16- und 17-Jährigen fehle die kognitive und emotionale Reife, um fundierte politische Entscheidungen treffen zu können. Das findet beispielsweise auch der User mit dem Pseudonym «Intervenant Curieux» aus der Romandie, der zudem die fehlende Lebenserfahrung als Begründung aufführt: «Mit 16 Jahren haben viele Jugendliche noch nicht genügend Lebenserfahrung, um politische und soziale Fragen vollständig zu verstehen. Eine Senkung des Stimmrechtsalters könnte die Qualität der Wahl mit einer niedrigen und weniger informierten Wahlbeteiligung verwässern», schreibt er.

Sein Kommentar, sowie alle anderen, werden auf «dialog» mithilfe von KI in alle Landessprachen und Englisch übersetzt, und anschliessend von Redaktorinnen und Redaktoren gegengelesen.

Obwohl er für diesen Kommentar viel Zuspruch aus der Community erhält, erntet er auch Gegenstimmen. Beispielsweise von zwei Userinnen, die beide unter 18 Jahre alt sind: «Ich, selbst zu den 16-Jährigen gehörend, denke schon, dass ich über eine genügend kognitive und emotionale Reife verfüge, um Entscheidungen zu treffen, welche mich tendenziell stärker betreffen als meine Grosseltern. Ich sehe zwar, dass viele Gleichaltrige sich diese Reife vielleicht noch nicht aneignen konnten, diese würden jedoch auch nicht wählen gehen, womit sich auch ihr Argument entkräften lässt, dass die Wahlen verwässert würden», kontert «Kritische Denkerin».

Und «Rhéteur Imperturbable» ergänzt: «Ich bin selbst 14 und mir wird von allen Seiten gesagt, dass ich über mehr politisches Wissen verfüge als die meisten Erwachsenen.»

Diese Beobachtung mache auch die Userin «Participant Prudente»: «Endlich wächst wieder eine Generation heran, die sich für Politik interessiert und sich engagiert. Mit 16 ist man mündig genug, eine Meinung zu bilden und Entscheidungen zu fällen, ich komme aus dem Kanton, in dem seit 17 Jahren das Stimmrechtsalter 16 gilt. Seither hat es bei Abstimmungen weder einen Links- noch Rechtsrutsch gegeben.» Gemeint ist der Kanton Glarus.

Anders erlebt es User «Tristesire Résolu»: «Ich unterrichte Jugendliche zwischen 16 und 19 Jahren und kann Ihnen und allen meinen Kollegen versichern, dass die Jugendlichen bereits mit 18 Jahren nicht in der Lage sind, die Welt in all ihrer Komplexität zu begreifen, und dass dies mit 16 Jahren undenkbar ist. Neurowissenschaftliche Studien zeigen, dass junge Menschen eher von extremen Meinungen verführt werden und leichter zu manipulieren sind.»

