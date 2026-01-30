In der ersten SRG-Umfrage lehnt eine knappe Mehrheit die SRG-Initiative ab.

Derzeit wollen 52 Prozent ein Nein in die Urne legen, 46 Prozent sind für die Vorlage.

Entscheidend dürfte am Abstimmungssonntag vom 8. März sein, welches Lager besser mobilisieren kann.

Die Debatte um die SRG-Initiative hat längst Fahrt aufgenommen – auch wenn erst in fünf Wochen abgestimmt wird. Die erste SRG-Umfrage zeigt nun: Klar ist, dass nichts klar ist.

Das fordert die SRG-Initiative Box aufklappen Box zuklappen Legende: Keystone/Peter Schneider Die Volksinitiative «200 Franken sind genug!» (SRG-Initiative) will die Medienabgabe für Haushalte von 335 auf 200 Franken senken und Unternehmen gänzlich von der Abgabe befreien. Die SRG-Initiative wurde von SVP-Kreisen lanciert.

Das Nein-Lager liegt zwar knapp vorne. Aber: Der Fehlerbereich der Erhebung liegt bei +/- 2.8 Prozent. «Es ist also eine Pattsituation», sagt Martina Mousson vom Forschungsinstitut GFS Bern.

Bestimmt dafür oder bestimmt dagegen

Bei vielen Stimmberechtigten sind die Meinungen bereits gemacht. Lediglich 20 Prozent haben noch keine feste Stimmabsicht.

Passend zum Thema Abstimmungen 8. März SRG-Initiative: die Befürworter und Gegner im Überblick

«Die Leute sind bestimmt für die Initiative oder bestimmt dagegen», sagt Mousson. Entsprechend lasse sich mit inhaltlichen Argumenten kaum noch grosse Wirkung erzielen.

Mit Blick auf die Parteienlandschaft zeigt sich eine ausgeprägte Links-Rechts-Spaltung. Wer SP oder Grüne wählt, lehnt die Initiative deutlich ab. Wer mit der SVP sympathisiert, ist oft stramm dafür.

Die Basis von GLP und der Mitte steht der Vorlage meist kritisch gegenüber. Im Umfeld der FDP-Wählerschaft sind die Sympathien grösser – doch auch hier überwiegt die Ablehnung.

Und: Wer der Regierung misstraut, unterstützt die Vorlage mehrheitlich. Schaffen es die Initianten, diese Gruppe verstärkt an die Urne zu holen, könnte sie zum Zünglein an der Waage werden.

Bemerkenswert: Junge Menschen stehen der Initiative besonders kritisch gegenüber. «Sie betonen die Bedeutung sachlicher Information stärker als ältere Menschen», erklärt Mousson. «Ich erkläre mir das damit, dass sie News vor allem online konsumieren – und dort gewisse Auswüchse und Probleme beobachten.»

Die älteren Generationen stellen ein anderes Argument ins Zentrum: Die Radio- und Fernsehgebühr sei ein Zeichen der Solidarität gegenüber den kleineren Landesteilen.

Sympathien geniesst die Initiative insbesondere in der Deutschschweiz. «Dagegen zeigen sich die französische und italienische Schweiz viel kritischer», sagt die Politologin.

Was kann geschwächte SRG leisten?

Die Argumente der Gegnerschaft erzielen höhere Zustimmungsraten. «Dem Ja-Lager gelingt es dagegen nur beschränkt, mit seinen Argumenten zu überzeugen», führt Mousson aus.

Am meisten Anklang findet die Kritik der Initianten, die heutige Abgabe sei zu hoch. Dem stimmen in der Umfrage 46 Prozent zu (51 Prozent Ablehnung).

Inhaltlich dreht sich die Diskussion aber vor allem um eine Frage: Kann die SRG ihren Service-public-Auftrag auch mit deutlich weniger Mitteln erfüllen? Die Initianten bejahen dies – und haben damit ein wirkmächtiges Argument für den Stimmentscheid.

«Demgegenüber steht das Argument, dass eine geschwächte SRG Information nicht mehr im gleichen Masse gewährleisten kann», so die Politologin. Dem Argument, dass dies die direkte Demokratie gefährde, stimmen 58 Prozent zu (40 Prozent Ablehnung).

Am Ende dürfte entscheiden, welches Lager mehr Leute an die Urne bringt.

Erstaunlich: Obwohl eine knappe Mehrheit die Initiative ablehnt, rechnen in der Umfrage 59 Prozent damit, dass die Initiative angenommen wird. Der Ausgang ist absolut offen.

Die beiden Lager müssen wohl bis zum Schluss um jede Stimme kämpfen. «Am Ende dürfte entscheiden, welches Lager mehr Leute an die Urne bringt», schliesst Mousson. Ihr Fazit: «Es wird spannend.»

Die Eckwerte der SRG-Umfrage Box aufklappen Box zuklappen Die Umfrage zu den Abstimmungen vom 8. März ist im Auftrag der SRG SSR vom Forschungsinstitut GFS Bern zwischen dem 12. und dem 26. Januar 2026 durchgeführt worden. Insgesamt wurden die Antworten von 15'371 Stimmberechtigten für die Auswertung berücksichtigt. Der statistische Fehler beträgt ± 2.8 Prozentpunkte. Das heisst: Bei einem Ergebnis von 50 Prozent liegt der effektive Wert mit 95-prozentiger Wahrscheinlichkeit zwischen 47.2 und 52.8 Prozent. Dabei sind kleinere Abweichungen wahrscheinlicher, grössere unwahrscheinlicher. Telefonische Befragung Telefonisch befragt wurden 502 stimmberechtigte Personen mit Wohnsitz in der Schweiz. Die Interviews wurden per Festnetz und Handy durchgeführt. Diese Stichprobe ist sprachregional gewichtet und repräsentativ für die Schweizer Stimmberechtigten. Online-Befragung Zusätzlich konnten online bereinigte Angaben von 14'367 Personen und via Social Media 502 Personen verwendet werden. Die Teilnehmenden wurden dazu unter anderem über die Webportale der SRG rekrutiert. Da sich die Teilnehmenden der Umfrage selber rekrutieren (sogenanntes Opt-in-Verfahren), ist die Zusammensetzung der Stichprobe nicht repräsentativ für die Grundgesamtheit. So nehmen zum Beispiel typischerweise mehr Männer als Frauen an politischen Umfragen teil. Diese Daten werden aber mittels Gewichtungen an die realen Verhältnisse der Stimmberechtigten angenähert. Es werden dabei räumliche (Wohnort), soziodemografische (Alter oder Geschlecht) und politische Gewichtungsfaktoren eingesetzt. Durch diese Gewichtung wird die Repräsentativität der Stichprobe optimiert. Ziel ist, auch die Stichprobengrösse in der französisch- und italienischsprachigen Schweiz zu erhöhen. Weitere Informationen finden Sie auf der Seite von GFS Bern.