Ab dem Schuljahr 2026/27 erhalten Kindergartenkinder neu vom TCS eine Leuchtweste.

Die Weste «Lumi» löst den Leuchtbändel «Triki» ab, mit dem Kinder seit 1975 für den Weg zum Kindergarten ausgestattet wurden.

«Triki» enspreche den aktuellen Anforderungen an die Sichtbarkeit bei Tag und Nacht nicht mehr, so der TCS.

«Lumi» entspreche dagegen der Sichtbarkeitsnorm EN 17353:2020, so der TCS, und sorge so für mehr Sicherheit bei Tag und Nacht. «Dank ihrer breiten seitlichen Öffnungen können Kinder diese leicht wie ein T-Shirt anziehen», so der TCS auf seiner Internetseite. Ein seitliches Gummiband ermöglicht es zudem, die Weste an jede Art von Kleidung anzupassen, sowohl im Sommer als auch im Winter.

Legende: Kinder, die bereits selbstständiger sind, können den Reissverschluss verwenden, so der TCS. TCS

Das vorherige Leuchtbändel «Triki» entsprach gemäss dem TCS nicht mehr den geltenden Normen für PSA (Persönliche Schutzausrüstung). Diese schrieben Mindestflächen und eine Rundumsichtbarkeit vor. Der TCS habe deshalb ein Produkt entwickelt, das sowohl praktisch als auch mit den geltenden Normen kompatibel ist. Insbesondere sei eine verbesserte Sichtbarkeit bei Tag und Nacht gewährleistet.