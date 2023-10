Angriff auf Israel

Not in Gaza, vertagte Offensive: die Lage in Nahost im Überblick

Israel hat Bodenoffensive verschoben: Israels Militär hat den Einmarsch in den Gazastreifen zur Zerstörung der radikal-islamischen Hamas verschoben. Die Bodenoffensive hätte eigentlich schon dieses Wochenende beginnen sollen, sei aber wegen widriger Wetterbedingungen vertagt worden, berichtete die «New York Times» am Sonntag unter Berufung auf israelische Offiziere. Ein Sprecher der israelischen Armee deutete in der ARD-Sendung «Anne Will» hingegen an, dass einer der Hauptgründe für die Verschiebung sei, dass noch mehr palästinensische Zivilisten den sichereren Süden des Gazastreifens erreichen sollten.

Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Bevorstehende Bodenoffensive Was eine israelische Bodenoffensive so kompliziert macht 15.10.2023 Mit Video

Grosse Fluchtbewegung aus dem Norden Gazas: Im Gazastreifen leben rund 2.3 Millionen Palästinenserinnen und Palästinenser, die Region ist eine der am dichtesten besiedelten Orte der Welt. Aus Angst vor Israels erwarteter Bodenoffensive suchen nun Hunderttausende Menschen Schutz im Süden des hermetisch abgeriegelten Küstenstreifens. Nach mehreren Evakuierungsaufrufen an die Zivilbevölkerung hätten sich dort inzwischen mehr als 600'000 Menschen hinbegeben, teilte Israels Armeesprecher Daniel Hagari am Sonntag mit.

Legende: Die humanitäre Lage im Gazastreifen verschärft sich, den Menschen fehlt es an fast allem. (Bild vom 15. Oktober 2023 aus Chan Yunis im Süden des Gazastreifens) REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa

Dramatische Lage im Gazastreifen: Helferinnen und Helfer sprechen von einer sich abzeichnenden humanitären Katastrophe im Gazastreifen. «Wenn die Leute im Süden ankommen, ist für sie nichts vorbereitet. Sie haben nur, was sie mitgebracht haben», erklärte Marc Joly, Leiter Kommunikation von Ärzte ohne Grenzen, am Sonntag. Die Treibstoffreserven aller Spitäler im Gazastreifen dürften nur noch für etwa 24 Stunden reichen, teilte das UNO-Büro für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten (OCHA) zeitgleich mit. Immerhin wird die Wasserversorgung im Süden des Gazastreifens wieder hergestellt, wie Israel bestätigt hat.

02:28 Video Humanitäre Katastrophe in Gaza Aus Tagesschau vom 15.10.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 28 Sekunden.

Grenzübergang zu Ägypten soll geöffnet werden: Für die Menschen im Gazastreifen gibt es derzeit keine Möglichkeit, das Gebiet zu verlassen. Doch das könnte sich bald ändern. Der einzige Grenzübergang aus dem Gazastreifen zu Ägypten soll am Montag für die Ausreise ausländischer Staatsangehöriger geöffnet werden. Das teilte US-Aussenminister Antony Blinken mit und bestätigte somit eine ägyptische Sicherheitsquelle. Den Angaben zufolge laufen dafür die Vorbereitungen. Auch die Einfuhr von humanitären Hilfslieferungen über den Grenzübergang Rafah soll demnach ermöglicht werden.

Zahl der Toten steigt weiter: Beim brutalen Angriff der radikal-islamischen Hamas auf Israel vor einer Woche wurden mehr als 1300 Menschen getötet und über 3600 weitere verletzt. Doch auch Israels Luftangriffe als Antwort auf die beispiellosen Massaker der Hamas haben schwere Verwüstungen angerichtet. Mehr als 1000 Menschen seien unter Trümmern verschüttet worden, darunter seien Verletzte und Tote, teilte der Zivilschutz im Gazastreifen am Sonntag mit. Nach Angaben der Behörden kamen im Gazastreifen bislang rund 2670 Menschen ums Leben.

Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Eskalation in Nahost Das ist seit dem Terrorangriff vor einer Woche passiert 14.10.2023 Mit Video

155 von Hamas entführte Geiseln: Israels Armee konnte am Sonntag die Entführung von 155 Menschen aus Israel in den Gazastreifen bestätigen. Deren Angehörige seien informiert worden. Die Armee werde alles tun, um sie nach Hause zu bringen. Unter den Entführten sind auch acht Deutsche.

Gefechte mit Syrien: Israels Militär hat nach eigenen Angaben auf Raketenbeschuss aus Syrien mit Artilleriefeuer reagiert. Ziel sei der Abschussort der Flugkörper gewesen, teilte das Militär am Samstagabend mit. Innerhalb von zwei Tagen ist ein Flughafen in Syrien zudem erneut Ziel von Luftangriffen geworden. Die mutmasslich israelischen Angriffe beschädigten die Landebahn des Flughafens in Aleppo, wie gut informierte Kreise und syrische Aktivisten in der Nacht zu Sonntag übereinstimmend berichteten.

Schusswechsel an Grenze zu Libanon: Seit den Terrorattacken der Hamas auf Israel und den Gegenschlägen Israels auf den Gazastreifen kam es regelmässig zu Zwischenfällen an der Grenze zwischen Israel und dem Libanon. Am Sonntagabend attackierte Israels Armee nach eigenen Angaben erneut Stellungen der Hisbollah. Stunden zuvor hatte die Hisbollah Ziele im Nachbarland angegriffen. Die vom Iran finanzierte Hisbollah gilt als wesentlich schlagkräftiger als die Hamas.

Sorge vor Ausweitung des Konflikts: Frankreichs Präsident Emmanuel Macron warnte den Iran vor einer Eskalation und Ausweitung des Konflikts, insbesondere im Libanon. Angesichts der engen Beziehungen Irans zur Hisbollah-Miliz im Libanon und zur Hamas im Gazastreifen trage die Führung in Teheran Verantwortung, sagte Macron in einem Telefonat mit dem iranischen Präsidenten Ebrahim Raissi am Sonntag. Er forderte ihn auf, alles tun, um einen regionalen Flächenbrand zu verhindern.