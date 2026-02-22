Es wird nichts mit dem Artemis-Start im März

Die mit Spannung erwartete Mondmission «Artemis 2» wird frühestens im April stattfinden.

Technische Probleme würden einen früheren Start verunmöglichen, so die Nasa.

Ursprünglich hätte der Start schon Anfang Februar erfolgen sollen.

Der erste bemannte Mondflug seit mehr als 50 Jahren lässt weiter auf sich warten: Ursprünglich hatte die US-Weltraumagentur Nasa den «Artemis 2»-Start für Anfang Februar anvisiert. Doch wegen Wasserstoff-Lecks bei Tests musste der Termin verschoben werden.

Legende: Trägerrakete und Orion-Kapsel waren für den Start bereits aufgestellt. Jetzt muss für die Reparatur alles wieder in den Hangar zurückgefahren werden. Reuters/Steve Nesius

Problem mit der Helium-Zufuhr

Nach einem weiteren Probelauf, bei dem bis auf den eigentlichen Start alle Abläufe getestet wurden, hatte es von der Nasa erst am letzten Freitag geheissen, man habe «grosse Fortschritte» erzielt. Der frühestmögliche Starttermin für die Mission wurde da noch mit dem 6. März angegeben.

Nun sei das im März geplante Startfenster jedoch nicht mehr einzuhalten, schrieb Nasa-Chef Jared Isaacman am Samstag auf der Plattform X. Es liege ein Problem mit der Helium-Zufuhr in einer der Raketenstufen vor.

Für mögliche Reparaturen müssten die Trägerrakete und die Orion-Raumkapsel von der Startplattform auf dem Kennedy Space Center in Florida zurück in den Hangar gebracht werden. Darauf bereite man sich nun vor.

Gelingt der Start im April?

Im Laufe des Jahres gibt es weitere Termine mit den nötigen Bedingungen für einen Start, die von der Position von Erde und Mond abhängig sind. Einer ist Anfang April.

In einer aktuellen Pressemitteilung gibt sich die Nasa vorsichtig und betont die notwendigen Reparaturen und Auswertungen. Je nach Verlauf könne «das Startfenster im April möglicherweise aufrechterhalten» werden, heisst es dort.

Mit der «Artemis-2»-Mission sollen erstmals seit mehr als einem halben Jahrhundert wieder Menschen in die Nähe des Mondes fliegen.

Die US-Astronauten Christina Koch, Victor Glover und Reid Wiseman sowie ihr kanadischer Kollege Jeremy Hansen sollen den Mond bei der etwa zehntägigen Mission in der Raumkapsel umrunden. Zuletzt waren 1972 amerikanische Astronauten auf dem Mond gewesen.