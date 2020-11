Wie in ganz Europa steigen auch in Schweden die Neuinfektionen mit dem Coronavirus wieder stark an. Am letzten Freitag wurde mit knapp 6000 Neuinfektionen innert 24 Stunden ein neuer Rekord gemeldet. Zum Vergleich: in der Schweiz waren es am Freitag gut 6700 neue Fälle. Schweden hat rund 10.2 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner, die Schweiz 8.6 Millionen. In Schweden sind bislang mehr als 6100 Menschen im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben, in der Schweiz knapp 3000 (Stand 16.11.).

Wie Schweden versucht auch die Schweiz, einen Weg ohne landesweiten Shutdown zu gehen. Der grösste Unterschied bei den Massnahmen dürfte aber die Maskenpflicht sein, die in der Schweiz inzwischen an allen Orten gilt, an denen der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann – auch draussen.

Eine Grafik, in welcher Sie die Entwicklung der Infektionszahlen im direkten Vergleich anschauen können, finden Sie hier.