Die radikal-islamische Palästinensergruppe Hamas hat am Samstag einen Grossangriff auf Israel gestartet. Israel hat als Reaktion den Kriegszustand ausgerufen und zahlreiche Ziele im Gazastreifen beschossen. Auf beiden Seiten sterben hunderte Personen.

Aus dem Gazastreifen werden am frühen Samstagmorgen zahlreiche Raketen auf Israel abgeschossen. Insgesamt werden am ersten Tag des Angriffs über 3000 Raketen abgefeuert.

1 / 2 Legende: Abschuss einer Rakete aus dem Gazastreifen. Keystone/AP Photo/Hatem Moussa 2 / 2 Legende: Die im Gazastreifen herrschende islamistische Hamas hat am Samstag tagsüber nach Militärangaben mehr als 3000 Raketen auf Israel abgefeuert. REUTERS/Ronen Zvulun

Viele Raketen werden vom israelischen Abwehrsystem Iron Dome abgefangen. In zahlreichen Städten geben die Behörden Luftalarm.

Legende: Israels Iron-Dome-Raketenabwehrsystem fängt Geschosse bei der Stadt Ashkelon im Süden Israels ab (8. Oktober 2023). REUTERS/Amir Cohen

Doch viele Raketen schlagen trotz des Schutzschildes an verschiedenen Orten in Israel ein. Viele Häuser werden durch die Raketenangriffe zerstört, Autos in Brand gesetzt.

Legende: Grosse Zerstörung in der Stadt Ashkelon nach einem Raketenangriff der Hamas. REUTERS/Amir Cohen

Zeitgleich mit den Raketenangriffen dringen militante Hamas-Kämpfer nach Israel ein. Mit Baggern wird der Grenzzaun zwischen dem Gazastreifen und Israel durchbrochen. Die Hamas-Kämpfer und weitere Palästinenser infiltrieren so Gebiete im Süden Israels.

Legende: REUTERS/Mohammed Fayq Abu Mostafa

Hamas-Kämpfer zerstören dabei offenbar auch israelische Panzer. Palästinenser feiern auf einem gekaperten Panzer die Aktion beim Grenzzaun in der Nähe von Khan Younis.

Legende: Reuters/AP Photo/Hassan Eslaiah

Die Terroristen töten in mehreren Ortschaften zahlreiche Personen. Insgesamt kamen bisher über 500 Israelis ums Leben. Mehr als 2000 Personen wurden verletzt.

Legende: Keystone/AP Photo/Ohad Zwigenberg

Die Angreifer dringen unter anderem mit schwerbewaffneten Fahrzeugen in Israel ein. Wiederholt gibt es Feuergefechte zwischen Hamas und israelischen Kräften.

Legende: Die israelische Armee stellt ein Auto sicher, mit dem Hamas-Kämpfer nach Israel gelangten. Keystone/AP Photo/Ohad Zwigenberg

Die Hamas-Kämpfer verschleppen zudem eine unbekannte Zahl israelischer Soldaten und Zivilisten, darunter laut Medien auch Kinder, in den Gazastreifen. Ausserdem zerstören sie Polizeiposten und weitere Infrastruktur.

Legende: Israelische Soldaten vor einem zerstörten Polizeiposten in Sderot. REUTERS/Ronen Zvulun

Die Angriffe treffen Israel am jüdischen Feiertag Simchat Tora (Freude der Tora) vollkommen überraschend. Zahlreiche Einwohner der attackierten Ortschaften berichten, sie hätten stundenlang vergeblich auf Hilfe von Sicherheitskräften gewartet.

Legende: Das Militär ruft die Einwohner der südlichen und zentralen Landesteile auf, in geschützten Bereichen zu bleiben. Keystone/AP Photo/Ilan Assayag

Israels Verteidigungsminister Joav Galant erklärt eine besondere Sicherheitslage im Umkreis von bis zu 80 Kilometern vom Gazastreifen.

Legende: Verlassene und zerstörte Autos auf einer Strasse zeigen die Spur der Zerstörung der Hamas-Kämpfer. REUTERS/Ammar Awad

Israel reagiert auf die Hamas-Attacke mit Luftangriffen auf den Gazastreifen. Dabei wurden bisher nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza über 300 Menschen getötet. 1990 Palästinenser seien verletzt worden.

Legende: Ein Hochhaus in Gaza-Stadt steht nach israelischen Luftangriffen in Flammen. REUTERS/Ashraf Amra

Ministerpräsident Benjamin Netanjahu nennt als Ziel, die militärischen und regierungstechnischen Kapazitäten der Hamas und des Islamischen Dschihad so zu zerstören, «dass sie für viele Jahre nicht mehr in der Lage und bereit sind, die Bürger Israels zu bedrohen und anzugreifen.» Die Einfuhr von Strom, Brennstoff und Waren in den Gazastreifen wird gestoppt.

Legende: Gross Zerstörung im Gazastreifen. Keystone/AP Photo/Fatima Shbair

Netanjahu fordert die Menschen im Gazastreifen auf, das Gebiet zu verlassen. Israel werde alle Orte, «an denen die Hamas organisiert ist und sich versteckt, in Trümmerinseln verwandeln», teilt er in einer Ansprache mit.

Die Bewohner des Gazastreifens machen sich auf weitere massive Gegenangriffe Israels gefasst. Viele Einwohner des Gazastreifens stocken ihre Vorräte auf, andere verlassen ihre Häuser und suchten Schutzräume auf.

Legende: Menschen betrachten am Sonntag die Schäden an einer Moschee. Keystone/AP Photo/Yousef Masoud

Derweil wächst die Besorgnis über eine Ausweitung der Kämpfe im Nahen Osten. Eine weitere militante Gruppe, die Schiitenmiliz Hisbollah im Libanon, beschiesst am Sonntagmorgen von Norden her israelisches Grenzgebiet mit Raketen. Israelische Artillerie beschiesst die Zone im Libanon, von der aus geschossen wurde.