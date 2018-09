Ägypten habe in letzter Zeit die Gesetze zur Verfolgung von Schlepperbanden verschärft, sagt der Korrespondent des «Tages-Anzeigers», Paul-Anton Krüger. Auch seien die Kontrollen an Land sowie die Patrouillenfahrten im Küstenbereich intensiviert worden. Deshalb seien in letzter Zeit wohl tatsächlich weniger Migranten nach Europa gekommen, die in Ägypten abgelegt hätten. Grundsätzlich sei das Leben für Flüchtlinge und Migranten in Äypten hart. «Manche haben ihre Organe verkauft, um hier leben zu können», sagt Krüger. Das ägyptische Regime seinerseits hoffe, durch eine Zusammenarbeit mit der EU zu Devisen zu kommen – ähnlich dem Deal, wie ihn Brüssel mit der Türkei abgeschlossen habe.